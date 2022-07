La productora del «FAQS» confirma la bronca de Dalmases a una periodista

Fins dimecres passat, l’incident del diputat de Junts Francesc de Dalmases, acusat d’agafar pel braç i esbroncar una periodista de TV-3, es podia considerar com una versió periodística (Naciódigital i Eldiario.es) davant la versió exculpatòria del parlamentari. Però l’informe de TV-3 és categòric: Dalmases -mà dreta de la presidenta del Parlament cessada, Laura Borràs- va agafar pel braç una periodista de TV-3 després de l’entrevista del programa FAQS a Borràs i «va començar a cridar coses com: ‘m’has traït’, ‘has faltat a la teva paraula’, ‘programa de merda, això no m’ho pots fer’, ‘presentadora patètica’ i ‘mala periodista’, juntament amb cops a la taula».

Així consta en l’informe que, malgrat tot, es limita a recollir la versió de la productora del programa i la versió exculpatòria de Dalmases, sense entrar en més valoracions, malgrat que ahir la cúpula dels mitjans públics va reiterar que es tracta de fets greus que requeriran prendre mesures preventives. L’informe revela que Borràs -que havia estat entrevistada en el programa FAQS-, va intentar calmar Dalmases i li va dir: «Francesc, prou.» El cap de premsa de Borràs es va queixar de les preguntes dels periodistes.

L’incident va provocar literalment que a la productora de convidats, fora de la sala, li tremolessin les cames i enviés un missatge de WhatsApp -«han tancat»... la periodista esbroncada- al grup de direcció del programa. En l’informe, Dalmases al·lega que no va agafar per la mà ni pel braç la periodista. «No hi ha violència, no hi ha insults ni amenaces», si bé admet que estava «indignat i molt dolgut» per l’entrevista i «la conversa és vehement». Afirma que el programa no havia acceptat «l’acord» al qual havien arribat prèviament sobre les condicions de l’entrevista.

La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, va admetre davant la comissió de control als mitjans públics que alguns dels detalls de l’informe són «preocupants», i per tant que s’estudien mesures com «limitar les persones que vinguin com a acompanyants de convidats en les entrevistes», així com el fet que els acords amb productores incloguin el compromís amb el llibre d’estil de TV-3. El director de TV-3, Sigfrid Gras, va afirmar que es tracta d’un «fet aïllat», tot i que es van traspassar límits «que no es poden traspassar».

Els principals partits de l’oposició van considerar insuficient l’informe sobre uns fets que «estan fent mal a la imatge de la televisió pública», va lamentar la diputada socialista Beatriz Silva.

L’informe revela, a més, que, segons la productora del FAQS l’equip de Borràs va posar diverses condicions per acceptar l’entrevista, com que no es mostressin en el videowall els correus electrònics de la causa contra Borràs -cosa que TV-3 va acceptar- i fins i tot canviar els periodistes que estaven convidats al plató i que no hi hagués repreguntes.