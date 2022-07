Cinc detinguts per assaltar una festa de traficants per robar-los la droga a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van detenir cinc homes acusats d’haver assaltat, encaputxats i amb armes, un domicili de Barcelona on un grup de suposats traficants celebraven una festa per robar-los la droga. A més dels cinc presumptes assaltants, també va acabar sent detingut un dels participants en la festa, acusat d’un delicte contra la salut pública per la seva presumpta relació amb la droga confiscada al domicili.

L’assalt va tenir lloc el passat 16 de juliol, quan els detinguts, d’entre 21 i 32 anys, van irrompre per la força a primera hora de la tarda en un domicili de Bellaterra on se celebrava una festa des de la nit anterior. Els assaltants, encaputxats i esgrimint armes blanques i de foc, van colpejar, emmordassar i amenaçar les vuit persones que hi havia a la festa, tres de les quals van resultar ferides, una d’una ganivetada i les altres per contusions i cops. Un dels assistents a la festa va avisar els Mossos d’Esquadra, que van anar al lloc i van detenir tres dels suposats assaltants quan intentaven fugir del domicili i van intervenir un ganivet de grans dimensions, tacat de sang, i una navalla. Poc després, una patrulla de paisà va sorprendre dues persones amagades en una zona boscosa i les va arrestar.