El llegat de Laura Borràs al Parlament: una cadira buida i altres assumptes pendents

Si en alguna cosa coincideixen els simpatitzants i els adversaris de Laura Borràs és definir el seu pas per la presidència del Parlament com un mandat «personalista». Durant un any i poc més de quatre mesos al capdavant de la institució, ha intentat ser el contrapoder del president Pere Aragonès amb agenda i estil propi, imprimint-lo en cada compareixença pública i en la dinàmica parlamentària. Portes endins, la suspensió com a diputada i cap de la cambra obre una etapa d’interinitat insòlita. Aquest és el llegat i els assumptes pendents que deixa l’etapa Borràs a l’hemicicle:

La (des) unió sobiranista

Borràs es va acomiadar de la presidència carregant contra ERC i CUP, acusant-los d’haver-se vestit de «jutges hipòcrites» per «apartar-la políticament» i ser «còmplices» de la «guerra bruta» contra l’independentisme. «Els que haurien de ser els meus companys de viatge no tenen cap altra expectativa que l’autonomia ni una altra motivació política que els seus partits respectius», va dir. Una posició que, si bé pretenia dinamitar la coalició al Govern, el secretari general del seu partit, Jordi Turull, va intentar rebaixar defensant que «malgrat les dificultats, i les decepcions personals i polítiques, Junts mai no avivarà la flama de la divisió independentista». El mandat de Borràs està marcat per topades amb ERC, CUP i el seu propi grup en assumptes com la llei del català, la baixa del diputat Pau Juvillà o el vot anul·lat de l’exconseller Lluís Puig. Tots tres grups hauran de recompondre les seves relacions.

La futura presidència

Un dels primers assumptes que hauran d’abordar ERC i Junts als despatxos és la situació d’interinitat que s’obre al Parlament perquè Borràs no està disposada a renunciar al càrrec, així que no es pot votar cap altre candidat. «Mantenint-me en el meu càrrec, a més a més de defensar la meva innocència i honorabilitat, forço una situació d’interinitat, a la qual ens ha conduït la resposta de l’Estat al referèndum. Cap facilitat als repressors i als seus còmplices», va asseverar en el discurs.

La vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), assumirà «els drets, deures i atribucions» almenys fins que Junts faci una proposta a ERC per recuperar el comandament de la cambra que, segons diverses fonts, podria passar per la renúncia de Vergés i Madaula i per tornar a sotmetre les candidatures al ple per intercanviar-se els càrrecs. Així, Junts es quedaria amb la vicepresidència primera i, alhora, la formació podria defensar que no ha substituït Borràs, deixant la cadira buida. L’acord de legislatura marca que ERC ostenta el comandament de la Generalitat i Junts, la batuta del Parlament.

Conflicte laboral

El mateix dia que Borràs quedava suspesa, es posava punt final al conflicte laboral iniciat després de destapar-se que el Parlament pagava 1,7 milions d’euros anuals en concepte de llicències per edat, una paga a la qual es podien acollir els empleats que tenien 60 anys i feia almenys 15 que prestaven serveis a la cambra, sense treballar. La Mesa va posar la directa i va revocar aquestes prejubilacions -obligant els que la gaudeixen a tornar a la feina abans de l’1 de novembre-, alhora que va fixar un nou règim general que passa per reduccions de jornada progressives cinc anys abans de la jubilació amb imports molt menors als previs.

Tot això es va tirar endavant sense la signatura del consell de personal, que denuncia «inseguretat jurídica» i que estudia portar el cas als tribunals. I és que hi havia un acord subscrit per totes dues parts, molt semblant, però Borràs va ordenar no convalidar-lo al·legant que era una simple substitució. «Es va retirar per un tuit», retreuen els empleats, molt disgustats amb el transcurs de la negociació.

Borràs també va reformar el recompte dels triennis (del 5%) al novembre perquè s’apliquessin segons la categoria laboral que s’exercia en cada moment i no sobre el salari vigent. «He acabat amb prerrogatives que la societat considerava privilegis, mirant sempre pel bé comú dels diners públics», va afirmar la dirigent de Junts, amb especial èmfasi en enfrontar-se a possibles delictes de prevaricació i falsedat per presumptament haver fraccionat contractes a la Institució de les Lletres Catalanes, i va destacar que no s’ha lucrat mai de les arques públiques. La Mesa actual haurà d’afrontar un conflicte que pot arribar als tribunals.

El secretari general

El cos de lletrats, en una institució petita com el Parlament, arrossega desconfiances i desavinences que han acabat esclatant. Quan va prendre possessió, Borràs va rellevar Xavier Muro com a secretari general del Parlament i va posar al seu lloc Esther Andreu, de la seva confiança, juntament amb Miquel Palomares com a lletrat major i el que havia ocupat aquest càrrec, Antoni Bayona, seguia com a lletrat. Les peticions d’informació sobre llicències per edat van fer implosió les relacions entre els serveis jurídics, fins al punt que es va activar el protocol contra l’assetjament psicològic per una queixa sobre Bayona que va acabar en res. La baixa de Juvillà va obrir una agra disputa entre Andreu i Borràs, però la dimissió de la secretària general va arribar després de la polèmica que va comportar el nomenament del seu fill com a uixer interí. Des del juny, el Parlament no té secretari general i Palomares n’assumeix les funcions.

El vot de Lluís Puig

La líder de Junts deixa la cambra abans de certificar que el vot anul·lat de l’exconseller Lluís Puig és efectivament comptabilitzat. El darrer dia hàbil del període ordinari de sessions, els serveis de la cambra encara no disposaven del document signat ni pel secretari, ni amb el beneplàcit del president, ni aprovat. Si bé Borràs va explicar verbalment el vot i va signar un pacte que va ser avalat per la majoria independentista de la Mesa que eximia els funcionaris de qualsevol responsabilitat penal, les actes dels plens determinaran si acaba sent efectiu. Cal veure si l’executen.