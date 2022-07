El Parc Natural del Cadí Moixeró iniciarà aquest dilluns 1 d'agost una prova pilot per limitar l'accés motoritzat al mirador de Gresolet, la principal via d'accés per pujar al cim del Pedraforca. Durant l'estiu és l'època en què el Pedraforca rep més visitants i, per això, la restricció es farà durant quinze dies de set del matí a les cinc de la tarda -amb una hora d'aturada al migdia- per intentar reduir l'impacte de la gran afluència de vehicles a la zona. Durant aquests dies s'establirà un servei d'autobús que farà el trajecte entre Gósol, Saldes i el mirador de Gresolet. Un estudi elaborat per la UdL constata que el cim de la muntanya pot absorbir uns 130 turistes al dia i que en èpoques estivals puntuals se supera aquesta xifra.

L'autobús llançadora sortirà cada dia a les 7 del matí de Gósol i passarà per Saldes fins a arribar al destí final del mirador de Gresolet. Hi haurà diversos trajectes al dia fins a les cinc de la tarda. Dues persones controlaran el funcionament del bus, una a cada extrem del trajecte. Els cotxes particulars s'hauran de deixar als aparcaments que s'habilitaran a Saldes i a Gósol. El preu del trajecte serà de tres euros amb descomptes per a excursionistes federats o pels visitants que s'allotgin en algun allotjament de Saldes o Gósol. El director del Parc Natural del Cadí Moixeró, Jordi Garcia Petit, relata que en els darrers anys s'han notat un «augment considerable» de visitants al Pedraforca i això «genera petits problemes, sobretot en els vehicles perquè la gent no respecta els aparcaments que hi ha marcats i dificulten el pas dels serveis d'emergències». La disminució de vehicles, de retruc, provocarà que es redueixi la contaminació i que s'afavoreixi l'ús del transport públic, apunta el director del parc, que també considera que aquest servei d'autobús obre «noves possibilitats» als visitants per fer excursions diferents o per etapes. La iniciativa s'ha posat en marxa en col·laboració amb els ajuntaments de Saldes i Gósol, el Consell Comarcal del Berguedà i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). El director del parc explica que, un cop feta la prova pilot, es reuniran tots els agents implicats per fer-ne una valoració i veure «els avantatges i inconvenients per si ho tornem a aplicar l'any que ve o bé es pot estendre més en el temps». Impacte econòmic per Saldes La mesura de restringir l'accés rodat fins als peus del Pedraforca i fer aturar els vehicles a Saldes o Gósol també es veu com una oportunitat per aquests municipis. Així ho declara el primer tinent d'alcalde i regidor de Governació de Saldes, Ismael Calvo, que explica que «habitualment la gent que puja al Pedraforca va directament al mirador de Gresolet i poques vegades entren al poble». Ara, en canvi, creu que el fet de fer-los agafar el bus al municipi pot afavorir els establiments de Saldes, ja que «hi haurà tot un gruix de gent que potser consumiran al poble». Més de 27.300 persones van fer el cim del Pedraforca Segons les últimes dades del Parc Natural del Cadí Moixeró, un total de 27.356 persones van fer el cim del Pedraforca l'any 2021, amb una mitjana diària de 133 persones al dia. L'estudi elaborat per la UdL diu que la capacitat de càrrega anual de la muntanya és de 47.991 persones, mentre que el límit diari se situaria a les 233 persones. El director del parc admet que en determinats moments de l'any, com per Setmana Santa i a l'agost, se supera aquest límit de càrrega i se sobrepassen els 233 visitants diaris.