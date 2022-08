Illa, «flexible» en els pactes municipals prioritzant aliances progressistes

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va assegurar que donen «flexibilitat» a l’hora de pactar després de les eleccions municipals del 2023, però defensa que, sempre que sigui possible, prefereixen que es tanquin aliances progressistes.

En una entrevista a Europa Press, va destacar que sempre ha apostat per la flexibilitat i per confiar i escoltar els seus representants al territori: «No hem estat rígids a l’hora de definir una política de pactes. Sempre hem fet confiança als companys que tenim a cada municipi, i sempre que sigui possible, en condicions d’igualtat, un pacte progressista el preferim sempre».

En preguntar-li quines forces defineix com a progressistes, no ho va concretar i va afegir que prendran les decisions que considerin en funció de com s’expressi la ciutadania a cada municipi i de la configuració que es concreti a cada consistori, també a Barcelona.

Sobre si s’obre a un pacte amb ERC a la capital catalana, va evitar respondre i va destacar que l’objectiu del seu partit és aconseguir l’alcaldia de la ciutat atès que, segons ell, «cal obrir una nova etapa en què Barcelona pensi de manera prioritària en Barcelona».

«Hi ha molts plantejaments que volen subordinar Barcelona a altres realitats. Barcelona ha de pensar en ella mateixa. Si Barcelona pensa en ella mateixa farà el millor servei possible a Catalunya», va defensar.

També va evitar pronunciar-se sobre si contempla un tripartit a la capital catalana, tot afegint que, en funció dels resultats electorals, analitzaran «quin esquema de govern és el més adequat».

En tot cas, sí que va apostar de nou pel tinent d’alcalde Jaume Collboni com a alcaldable del PSC, i espera que sigui ratificat a la tardor.