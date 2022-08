Picabaralla entre Borràs i Wagensberg per les actes

El diputat d’ERC i secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, va replicar ahir a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, que cal reformar el reglament de la cambra per «tornar a comptabilitzar» el vot delegat del diputat de Junts, Lluís Puig. Després que el Tribunal Constitucional anul·lés el vot delegat de Puig, exiliat a Brussel·les, Borràs va anunciar verbalment al ple del 6 i 7 de juliol que el comptava, però no va aparèixer al panell electrònic. Segons fonts pròximes a Borràs és Wagensberg l’encarregat de signar primer aquesta acta. «L’acta se signarà, com totes. I tant. I reflecteix el que passa al ple: els vots emesos electrònicament i una menció al que verbalment s’afegeix», va dir Wagensberg aquest dilluns.

Poc abans, Borràs havia fet una piulada acusant directament Wagensberg, sense dir-ne el nom, de «bloquejar» les actes. «Avui he estat al Parlament signant les reconsideracions en relació amb el vot i la participació de Lluís Puig. Per tant, quan el secretari que bloqueja aquestes actes les signi, jo també ho faré. Jo comptava el vot i el signaré, com vaig fer amb l’admissió de Pau Juvillà», va assegurar la presidenta suspesa. Els lletrats van avisar que Puig no podia exercir telemàticament El diputat d’ERC va contestar a través de Twitter que «l’acta se signarà», però va advertir que «perquè el vot torni a comptabilitzar i es puguin garantir els drets de diputat, cal la reforma del reglament».