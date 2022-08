ERC vol els comuns i la CUP per als pressupostos

El president Pere Aragonès es marca com a repte que els pressupostos del 2023 s’aprovin en temps i forma. Així, va demanar ahir el suport dels «comuns» i la CUP per fer-ho possible, amb l’objectiu que els comptes serveixin per impulsar mesures antiinflacionistes que frenin la situació actual.

Aragonès va plantejar que vol buscar el vistiplau dels anticapitalistes, que en van facilitar la investidura, i també dels morats, que ja van validar els últims pressupostos. De tota manera, els cupaires no mostren predisposició a pactar, ja que esmenen el full de ruta del Govern. El propòsit per als comptes catalans és impulsar «mesures de xoc contra els efectes de la inflació», així que el president va instar els dos partits a «escollir si volen estar al costat de les solucions o dels problemes». Per acostar-se al que va anomenar «esquerra nacional», va descartar que hi hagi canvis en els impostos, cosa especialment rellevant després que Junts apostés per suprimir el de successions. «Cal alleugerir l’increment del cost de la vida i continuar reforçant l’Estat del Benestar i l’economia productiva», va defensar, per rematar que «no pot ser que de cada crisi en sortim més desiguals». La previsió és que a Catalunya el creixement econòmic sigui «més lent, però no es preveu una recessió», va assegurar. Sense guerra competencial Sobre les mesures d’estalvi energètic adoptades pel Govern, Aragonès -que va comparèixer amb corbata i va deixar caure que «si algú ha de passar calor a aquesta sala que sigui jo, és una mesura més pedagògica i visual que real»-, va afirmar que algunes ja estan vigents a Catalunya des del 2007 quan es va posar en marxa el pla d’estalvi energètic.