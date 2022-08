El diputat de Junts al Parlament i regidor de Moviment d'Esquerres a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha apostat per "trencar el Govern" de la Generalitat amb Esquerra Republicana. El regidor ha fet aquestes declaracions durant l'últim ple del municipi del Baix Empordà en què també va aventurar que estaven "a les portes" de sortir de l'executiu català arran de la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament de Catalunya. El també diputat de Junts al Parlament creu que no hi ha "cap problema" en marxar del Govern. Malgrat tot, des de JxCat afirmen que no se senten interpel·lats per les seves paraules i recorden que "no és regidor de Junts, sinó de Moviment d'Esquerres".

El plenari de Sant Feliu de Guíxols va aprovar el dijous passat, 28 de juliol, una moció de rebuig a la suspensió de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. La iniciativa estava presentada per la regidora de Junts, Cristina Vicens. Però aquesta moció va generar una pica-baralla entre la portaveu d'ERC al consistori, Sílvia Romero, i el de Moviment d'Esquerres i també diputat de Junts al Parlament de Catalunya, Pere Albó.

Albó va retreure a Esquerra que hagués "fet fora" Borràs de la presidència i apostava per "trencar el Govern". Pel diputat, el fet que ERC votés a favor de la suspensió de la presidenta del Parlament va suposar una pèrdua de confiança i per això assumeix que la sortida de Junts podria estar al caure: "segurament n'estem a les portes", va assegurar Pere Albó.

El regidor de MES també va demanar que es fes "una valoració profunda" sobre l'aplicació dels perquè el cas judicial de Borràs podria ser una "irregularitat administrativa" i no es tracta d'un cas "tan greu" com per suspendre'n la seva presidència. Davant d'això, la regidora republicana s'ha qüestionat si cal "auditar alguns dels governs" municipals en què el regidor havia format part per veure si hi ha sospites de corrupció o no. Segons Romero les declaracions d'Albó mostren "una posició ètica" reprovable.

Junts "no se sent interpel·lat"

Des de Junts per Catalunya asseguren que les paraules d'Albó no són en nom del partit. Fonts de la formació consultades per l'ACN asseguren que JxCat "no se sent interpel·lat" per la demanda i les ganes de trencar el Govern que manifesta Albó perquè "no és regidor de Junts sinó de Moviment d'Esquerres" i per això han preferit no fer cap tipus de declaració al respecte. Albó, però, és diputat per Girona del grup parlamentari de Junts al Parlament des de l'agost de l'any passat, i Moviment d'Esquerres és una de les formacions que va implicar-se i formava part de la llista de JxCat a les passades eleccions a la cambra catalana.

De fet, Moviment d'Esquerres va emetre fa uns dies un comunicat on, com Junts, tampoc apostava clarament per trencar el Govern després de la suspensió de Laura Borràs, però lamentava la decisió i deia que no s'havia sigut prou "responsable i seriós", tot demanant acabar amb les "picabaralles partidistes".

Exalcalde de Sant Feliu de Guíxols

Pere Albó és regidor del Moviment d'Esquerres a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aquest mandat, tot i que entre el 2007 i el 2010 havia estat alcalde del municipi. El següent mandat va ser vicealcalde i també havia estat vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Des del 28 de juliol del 2021, ara fa un any, Albó és també diputat al Parlament de Junts per la circumscripció de Girona. Pere Albó va entrar com a substitut de l'actual consellera d'Universitats, Gemma Geis, que va decidir deixar l'escó per concentrar-se en la seva tasca al Govern.