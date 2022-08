Els comuns reclamen uns pressupostos «expansius»

El diputat dels comuns Lucas Ferrero va avisar ahir en declaracions a Ràdio 4 que la seva línia vermella per aprovar els pressupostos del Govern pel 2023 és que siguin «expansius» i que «ajudin els més afectats» per la inflació. L’endemà que el president, Pere Aragonès, expressés la seva voluntat de comptar amb el «sobiranisme d’esquerres» de la CUP i comuns per aprovar els comptes, Ferrero va advertir que «no es poden negociar uns pressupostos a dues setmanes vista».

Retrets de la CUP a ERC Per la seva banda, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant es va mostrar reticent a entrar en converses amb el Govern. «Entenem la seva crida com a mera retòrica», va dir també a Ràdio 4. En aquest sentit, Reguant va recriminar a Aragonès que la seva «pràctica aquest any de legislatura ha estat pactar o arribar a acords per als temes centrals amb el PSC i els Comuns».