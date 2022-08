El TSJC accepta la recusació i Ramos no jutjarà l’antiga Mesa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat la recusació del magistrat Carlos Ramos com a membre del tribunal que ha de jutjar l’antiga Mesa del Parlament per desobediència. La Sala 77 ha acceptat els arguments de l’exvicepresident del Parlament Josep Costa contra el magistrat i Ramos no formarà part del tribunal. La resolució recull que la sala no ha posat «mai» en dubte el prestigi professional de Ramos però entén que els seus informes poden suscitar «en el recusant i també en part de la societat, la legítima sospita de falta d’imparcialitat» i per això, «en garantia del procés just», aparten el magistrat de la causa de manera definitiva. La decisió ha estat per majoria amb dos vots particulars en sentit contrari.

L’expresident del Parlament Roger Torrent, així com Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, que també formaven part de la Mesa, seran jutjats del 5 al 7 d’octubre per un delicte de desobediència.