Confirmada l’eutanàsia per al «pistoler de Tarragona»

L’Audiència Provincial de Tarragona va confirmar ahir el dret a rebre l’eutanàsia a Eugen Sabau, conegut com el «pistoler de Tarragona», en denegar els últims recursos interposats per diverses de les seves víctimes, que s’oposaven a aquesta possibilitat i exigien que l’home complís la condemna fins al final. «S’ha de preponderar el dret a la dignitat i a la integritat física i moral de l’investigat davant del dret a la tutela judicial efectiva dels denunciants», conclou la interlocutòria judicial.

Els jutges reconeixen que Sabau, que havia sol·licitat l’eutanàsia, ha causat «un dolor i un dany físic i moral a les víctimes» i qualifiquen de «raonable» l’expectativa d’una «possible condemna penal». Però Sabau, que va resultar ferit en un tiroteig amb el Grup Especial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra que el va detenir, està ingressat a l’hospital penitenciari de Terrassa en estat greu, situació que li origina «sofriments físics i psíquics constants i insuportables sense possibilitat d’alleujament, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva», recull la interlocutòria.

També recorden que la Comissió d’Avaluació i Garanties va autoritzar l’eutanàsia i ajornar-la per un judici suposaria «una intolerable afectació a la dignitat i a la integritat física i moral, inherents a la persona».

El 14 de desembre de l’any passat, Sabau va disparar contra tres dels seus excompanys de treball a les oficines d’una empresa de seguretat, al centre de Tarragona. Poc després, va disparar també contra un agent dels Mossos d’Esquadra en un control i es va atrinxerar en una masia abandonada de Riudoms (Baix camp), fins que va ser neutralitzat després d’un tiroteig en què va resultar ferit.

La comissió que va autoritzar l’eutanàsia va tenir en compte que des d’a’leshores pateix una greu lesió medul·lar que l’ha deixat tetraplègic, per la qual cosa necessita assistència continuada i no pot rebre sedants per mitigar el dolor malgrat el seu estat.