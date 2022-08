Un documental sobre l’exconsellera Alba Vergés a Netflix enerva Junts

«És una vergonya», així s’expressen en privat exrepresentants de Junts al Govern de Quim Torra en relació amb el documental Broken health, emès per Netflix sobre la gestió del coronavirus per la llavors consellera de Salut Alba Vergés. «Uns estàvem intentant gestionar la pandèmia i d’altres feien publireportatges», denuncien els encara socis d’ERC al Govern.

L’audiovisual, produït per Icon internacional i dirigit per Eva Niñerola i Nick Bolger, retrata els dos primers mesos de la pandèmia des de la gestió interna a la conselleria. «Segur que hauríem pogut fer coses millor. Ho veus ara i penses: ‘Per què no hi vaig caure, en aquell moment?’ En aquell moment era impossible», comença relatant Vergés. «Eren casos comptats en algun altre país, a part de Wuhan, però lluny, saps què et vull dir?», afegeix. «El que estem vivint és molt ‘heavy’», és una de les expressions que utilitza Vergés.

«Posar-nos la medalleta»

En una hora i set minuts, el relat inclou, sí, les crítiques abocades sobre Vergés per la pèssima gestió de les residències d’avis. De seguida s’indica com Vergés havia treballat, abans de ser consellera, en una d’aquestes residències, que va anar a visitar durant la pandèmia per mostrar la seva solidaritat. La crisi amb el president Torra en aquesta matèria s’explica de forma el·líptica, amb una conversa telemàtica entre tots dos en què Torra mostra la seva preocupació pels casos que li arriben.

Però la part més polèmica en termes polítics és la que mostra una reunió d’ERC en què un dels participants afirma: «Marquem l’agenda i hem de marcar un cert discurs triomfalista. No triomfalista sinó de dir ‘escolteu, hem contingut l’epidèmia a Catalunya, el sistema sanitari ha respost en la fase de creixement de la malaltia. Per tant posem-nos medalles’». Aquestes afirmacions han enervat especialment els socis d’ERC al Govern en aquells moments. És més, s’afirma en aquesta reunió que «el primer objectiu és guanyar lideratge polític però sense oblidar que el treball no ha acabat». «Que es vegi que la consellera lidera l’estratègia de desconfinament i sap on va».

El documental no recull polèmiques internes, relatades per Torra en un recent llibre, que van incloure una amenaça de cessar-la, frenada pel llavors vicepresident Pere Aragonès. O els retrets sobre la falta de tests PCR, o les crítiques internes que Junts feia a la seva conselleria per falta d’actitud proactiva.

«Són uns ‘putos’ divos»

L’enregistrament també mostra el malestar a la conselleria per la decisió personal de Torra de fitxar com a assessor l’epidemiòleg Oriol Mitjà, sense coneixement previ per part de Vergés ni del seu equip. En una reunió a la conselleria, la llavors número dos, Laura Pelay, adverteix: «Si perdem tot el capital com a conselleria de salut, es perd. Tenim tota la nostra solvència i credibilitat. I estarem venuts perquè són uns putos divos». Unes afirmacions que es feien en relació al fitxatge de Mitjà.