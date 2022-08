Tot just havia pogut prendre contacte amb la seva nova realitat a Espanya, potser començar algun proselitisme lluint-se com a excombatent davant els més incauts del seu entorn. Només feia dies que havia tornat, i encara feia servir un telèfon mòbil prestat perquè no havia tingut temps de fer-se un compte propi. Ahir va ingressar a la presó per ordre de l’Audiència Nacional un gihadista d’origen marroquí detingut fa uns dies a l’amagatall de Mataró, on havia tornat després de participar com a voluntari estranger a la guerra de Síria.

El detingut té formació militar i entrenament en combat, segons confirmen fonts de la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional, que és la unitat que ha dut a terme la investigació. El gihadista de Mataró forma part d’una parella de combatents islamistes radicals amb vinculacions amb Espanya, detinguts en la mateixa operació els últims dies, després que utilitzessin la via balcànica de tornada a Europa. El segon ha estat arrestat a Àustria, en virtut d’una Ordre Europea de Detenció emesa per l’Audiència Nacional. El Jutjat Central d’Instrucció 6 d’aquest tribunal instrueix la investigació d’aquest cas i ha estat el que ha determinat l’ingrés a la presó del detingut a la localitat catalana. Els dos marroquins havien recorregut Turquia, Bulgària, Sèrbia, Hongria i Àustria. Un dels dos va aconseguir continuar el viatge fins a Mataró, on la policia ha evitat que s’assentés. Seguits des de Turquia Els dos gihadistes capturats són veterans de la guerra de Síria, en la què havien participat des del 2014. A cap se’ls ha intervingut armament. Tots dos són d’origen marroquí. El detingut a Mataró, de 29 anys, residia a la ciutat catalana quan el 2014, amb 21 anys, va respondre a la propaganda del fonamentalisme de l’Orient Mitjà i es va allistar en grups de l’òrbita de la Jabhat Al-Nusra, la xarxa de suport a Al-Qaida a Síria, segons fonts pròximes a la investigació. Allà, reunit en esquadrons que s’agrupen per nacionalitats, es van adobar tots dos en combat. L’altre detingut va sortir del Marroc cap al front sirià el 2015, i compta amb familiars residents a Madrid des d’aquell mateix any. Tots dos van passar per camps d’entrenament i pel front nord-est sirià, territori d’Al-Qaida i no del DAESH durant la guerra, i van fugir de Síria després de la caiguda de les forces fonamentalistes el 2019. Tots dos s’havien refugiat a Turquia, país d’espera habitual per a nombrosos FTF (Foreing Terrorist Fighter, o combatents terroristes estrangers), sigles amb què es denomina els reclutats forans, generalment europeus, pel terrorisme islamista radical. Els investigadors disposen de fotos seves amb el vestit dels soldats del carrer d’Al-Qaida. A l’espera de poder retornar a Europa, es van buscar la vida a Istanbul fent feines com a immigrants, tractant d’ajuntar diners discretament per al seu retorn. La Comissaria General d’Informació de la Policia tenia notícia des del gener passat de la intenció dels dos homes d’entrar a Espanya clandestinament. La ruta ha estat seguida per agents del CNI i de les brigades d’informació de la Policia de València i Barcelona. En el seguiment ha col·laborat també Europol, l’FBI nord-americà, les policies austríaca i alemanya i la DGST, el servei d’informació marroquina. Catalunya, lloc propici Barcelona i els seus voltants són llocs freqüents de tornada. El desembre del 2018 va ser detingut també a Mataró un altre excombatent gihadista, Moussa Al Morabit -ja extradit al Marroc-, que havia aconseguit entrar al país seguint la ruta dels Balcans. I el 2021, igualment a Barcelona, la Policia va neutralitzar dos algerians que havien combatut per al DAESH al front de Síria. Catalunya és punt propici per ser elegit pels FTF a la tornada a Europa. No només perquè va ser centre emissor de reclutes per al terrorisme gihadista a Síria, també perquè continuen tenint allà radicades les seves famílies, hi ha un nodrit entorn d’immigració magribina entre la qual camuflar-se i queda a prop la frontera amb França, consideren les fonts policials consultades. És un fenomen contrari el que es dona a Ceuta. El seu Barrio del Príncipe ha estat el principal centre espanyol emissor de reclutes per al gihadisme sirià-iraquià entre el 2012 i el 2018, però la Policia gairebé no compta retornats. Molts dels que van sortir de la ciutat autònoma no han tornat perquè van morir en combat... o en atacs suïcides. De fet, el ceutí Rachid Nahi, originari del Príncepe, va ser el primer ciutadà europeu a immolar-se a Síria, concretament en un atemptat contra la ciutat del nord d’Idlib l’any 2012. Dos joves ceutins més es van immolar al cap de poc en altres atacs, un contra un checkpoint antigihadista. La figura dels combatents retornats de Síria i l’Iraq o l’Afganistan és una de les preocupacions principals en matèria de terrorisme islamista per a les forces de seguretat de l’Estat.