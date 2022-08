Proves com posar un preservatiu amb la boca sobre un pal, llepar un plàtan untat amb nata i mel, reproduir postures del Kamasutra... El que sembla la carta de presentació d’una gimcana canalla d’una festa particular o d’un local nocturn, és en realitat la proposta que va organitzar el servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a càrrec d’ERC, amb l’agreujant que alguns dels participants eren menors d’edat, alguns d’11 i 12 anys.

L’estupefacció inicial dels pares dels nens que van participar en les proves s’ha transformat en indignació i ja estan elaborant una demanda contra el consistori d’aquesta localitat del Maresme davant la Fiscalia de Menors, segons va informar La Vanguardia. Fins i tot es va arribar a preguntar als nois sobre si certes drogues s’injecten o s’inhalen.

El consistori ha publicat imatges de la gimcana, que es va celebrar el 22 de juliol, i fins i tot les manté en el seu perfil d’Instagram, en les quals es veuen nenes observant dibuixos de postures sexuals, per exemple, totalment accessibles per al públic en general, un fet que ha indignat les famílies. Una nena apareix en les fotografies sense que els seus progenitors donessin el seu consentiment per a la divulgació, una infracció que contradiu la llei de protecció de dades.

Després de l’enrenou ocasionat, la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Vilassar, Montse Gual, va demanar disculpes per no haver explicat als pares les proves de la gimcana i va explicar que avaluaran les proves. En roda de premsa, va remarcar que és «un error» no explicar als pares el contingut perquè decidissin si apuntaven els seus fills a l’activitat i es va comprometre a millorar en aquest aspecte i ser més transparents.

La regidora va reiterar que hi va haver un «error de comunicació», si bé va defensar donar informació als joves i explicar de manera planera les relacions sexuals i afectives. Gual va dir que en totes les activitats del Juliol Jove de la Regidoria de Joventut es fan enquestes als participants i es valora si han donat resultat respecte al pla de joventut, i va remarcar que, si no ha funcionat correctament, es valorarà si es canvien o redefineixen.