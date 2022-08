L’estudi més gran realitzat fins a la data sobre el conegut com a covid persistent (o «long covid») apunta que una de cada vuit persones que ha contret el coronavirus arrossega símptomes relacionats amb la malaltia entre tres i cinc mesos després d’haver superat la infecció. Segons recull l’anàlisi publicada aquesta setmana a la revista científica ‘The Lancet’, prop del 13% de les persones que han passat la covid-19 té almenys un símptoma a mitjà o llarg termini fins i tot després d’haver superat la malaltia inicial.

Després d’enquestar gairebé 75.000 pacients amb diagnòstic lleu o moderat de covid-19, l’estudi aconsegueix afinar en quins són els símptomes més recurrents i duradors que arrosseguen les persones que han passat per la covid-19. Segons es desprèn de l’experiència dels mateixos pacients, els símptomes més comuns de ‘covid persistent’ inclouen dolor toràcic, dificultat per respirar, dolor al respirar, dolor muscular, pèrdua del gust i l’olfacte, formigueig a les extremitats, nus al coll, sensació de calor i fred, pesadesa en braços i/o cames i cansament general. La severitat d’aquests símptomes es va estabilitzar als tres mesos després de la infecció i, segons relaten els pacients, no van disminuir més en els mesos posteriors.

El treball, liderat per investigadors de la Universitat de Groninger (Països Baixos), també apunta a una sèrie de símptomes que semblen no incrementar-se ni en freqüència ni en gravetat entre els tres i els cinc mesos posteriors a la infecció. És el cas, per exemple, d’afeccions com mal de cap, picor als ulls, marejos, mal d’esquena i nàusees. En aquests casos, a més, els experts apunten que aquestes malalties podrien no estar directament relacionades amb la infecció per covid-19. Mentre la sensació de formigueig sí que sembla estar directament provocada per la infecció, símptomes com el mal de cap semblen no tenir un vincle tan directe amb el virus.

Més investigació

La ‘covid persistent’ ha sigut i continua sent una de les grans incògnites de la pandèmia de covid-19. No hi ha xifres clares per saber quants afectats hi ha per aquesta malaltia. Tampoc hi ha protocols clars sobre com tractar aquest tipus de símptomes persistents. Segons apunta un informe del Grup de Treball Multidisciplinari (GTM), un òrgan d’experts que assessora el Govern sobre l’impacte i l’evolució de la covid-19, a Espanya hi podria haver més d’un milió de persones afectades per «long covid». A Catalunya, les estimacions apunten que 300.000 persones podrien estar arrossegant seqüeles de la infecció.