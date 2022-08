La Diputació de Barcelona va gastar a dit un de cada quatre euros per la covid

La Diputació de Barcelona va repartir 14,3 milions d’euros en contractes adjudicats a dit per a fer front a l’esclat de la pandèmia de covid-19. Els habituals contractistes van cedir el seu lloc en els rànquings per deixar pas a empreses dedicades a la importació de material sanitari i a companyies que es van reconvertir per a atendre la demanda sanitària. Només quatre de les quinze empreses que més diners van rebre de la institució per la via de l’adjudicació directa tenen antecedents de col·laboració amb la Diputació en els últims set anys.

La contractació per la via d’emergència va representar el 2020 una quantitat rellevant dins del pressupost total mobilitzat aquest exercici, salvant els acords marc. L’entitat presidida per Núria Marín va adjudicar contractes per valor de 57 milions d’euros i un de cada quatre euros els va concedir de manera directa, tal com la normativa permetia per poder agilitar determinades compres públiques donada la pandèmia. La companyia que es va embutxacar més diners, 1,9 milions a través de vuit contractes, va ser Iturri S. A., seguida per Yiwu Lemon Order Import & Export Co (1,1 milions d’euros) i Naus de Besalú (1,1 milions d’euros).

Sense historial previ

Les tres van ingressar diners de la Diputació a canvi de material sanitari, com màscares quirúrgiques o termòmetres corporals d’infrarojos, però les dues últimes no tenien historial previ de licitació ni tampoc apareixen entre les principals contractistes per aquesta època d’altres administracions, com la Generalitat o l’Ajuntament de Barcelona.

«Són empreses que es van conèixer a través de trucades que es van rebre, i es van adjudicar a aquelles que van garantir terminis de lliurament més ràpids. En tot cas, sempre es va pagar amb el material lliurat i a preu de mercat», afirmen fonts de la Diputació. Aquestes mateixes fonts destaquen que la Sindicatura de Comptes ja va examinar els seus contractes, sense detectar irregularitats. Si bé no va ocupar els primers llocs pel que fa a adjudicacions, va haver-hi una firma que també apareix en la llista de contractistes més importants entre altres administracions. És el cas de Barna Import Medica S. A., que durant els dos últims anys ha ingressat importants sumes de diners en contractes de la Generalitat. Concretament l’empresa familiar dirigida per Joan Parés Lucini va facturar 94 milions d’euros per proveir material sanitari, passant així de ser un humil contractista a multiplicar per 40 els seus ingressos de l’administració catalana. Amb la Diputació va signar contractes per valor de 798.170 euros.

La despesa en material sanitari, en coherència amb la situació pandèmica i la despesa efectuada per la resta d’administracions, va consumir la gran majoria d’adjudicacions. Set de cada deu euros gastats per la via d’emergència van servir per pagar mascaretes o guants.