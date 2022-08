Barcelona registra un augment d’atacs racistes i redueix la LGTBI-fòbia

L’Oficina de No discriminació va doblar del gener al juny les tasques d’informació gestionades en el mateix període del 2021, i va formar més de 500 persones en l’àmbit dels drets de la ciutadania. La primera tasca de l’oficina és atendre les víctimes de discriminació i l’orientació i les accions de suport perquè aquestes s’apoderin.

Durant la primera meitat d’aquest any, l’estament va rebre 348 demandes de les quals les 110 ja citades van donar peu a l’obertura d’un expedient, mentre que 238 van ser peticions d’informació i consultes. Dels 110 expedients, un 38% va requerir la intervenció del servei socioeducatiu; el 34% va necessitar orientació jurídica; el 12% va acabar en una derivació a altres serveis; un 9% va portar a una intervenció psicosocial, i un 7% va comportar intermediació.

El regidor de Drets de ciutadania, Marc Serra, va remarcar que les dades indiquen que hi ha hagut menys situacions de discriminació denunciades i destaca que els esforços d’assessorament jurídic per part de l’oficina «s’han doblat». Va esgrimir l’increment en formació com una mostra de la seva implantació en la societat, i va assegurar que el servei arriba cada dia a més ciutadans.