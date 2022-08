Els Mossos d’Esquadra reben més de 160 alertes l’any 2021 per radicalització gihadista

Els Mossos d’Esquadra han impulsat en l’últim any nous programes per prevenir i detectar processos de radicalització violenta i han ampliat la xarxa de col·laboració comunitària. Fins ara han treballat molt amb la comunitat educativa, les policies locals i el sistema penitenciari i de justícia juvenil i preveuen obrir nous espais, sobretot des de la vessant preventiva, a la Direcció General d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut (DGAIA); les comunitats religioses i teixit associatiu; serveis socials i Agents Rurals.

L’any passat es van generar un total de 191 alertes relacionades amb possibles casos de radicalització violenta. Una mica més de 160 casos detectats estan relacionats amb el gihadisme i una trentena amb la ultradreta, les dues principals amenaces que hi ha a Catalunya en els extremismes violents.

En la majoria de casos, les deteccions són molt primerenques i, a través de la intervenció educativa, els processos de radicalització violenta no evolucionen. En d’altres ocasions aquests processos no avancen cap a la violència, malgrat hi hagi darrere una ideologia, per exemple, d’extrema dreta o islamista, i s’acaben descartant com a processos de radicalització violenta.

Durant l’any passat i fins el 30 de juny d’aquest any, els Mossos han promogut 369 jornades de formació dirigides a agents del propi cos i d’altres policies; treballadors de l’àmbit penitenciari i docents per explicar-los en què consisteixen els processos de radicalització violenta, quins riscos suposen i com es poden detectar i aplicar mecanismes d’intervenció cas per cas.