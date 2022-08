Catalunya tanca 8 massissos i eleva el risc d’incendis a «excepcional» en 249 municipis

Catalunya tanca avui l’accés a vuit massissos i amplia les restriccions en 249 municipis de 23 comarques davant un episodi de risc «excepcional» d’incendis per les altes temperatures que durarà almenys fins demà i davant el qual demana la màxima col·laboració i extremar la precaució.

En concret, segons va informar ahir la Conselleria d’Interior, a partir de la mitjanit d’avui s’han tancat els accessos als massissos de Montserrat, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs i Cardó-Boix, a més del de Montsant, que es va tancar ahir.

Els Agents Rurals han activat també el nivell 3 –el més elevat– del pla Alfa de risc d’incendis en 249 municipis de 23 comarques –davant els 44 de sis comarques en els quals ja estava vigent avui–, una mesura que comporta la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal, dels treballs forestals i de la caça.

Ahir, Catalunya va activar el nivell 3 del pla Alfa –el nivell operatiu màxim– en 44 municipis de sis comarques a causa del risc extrem que es declarin incendis forestals, sobretot en zones del sud de Lleida i a l’interior de Tarragona. Així mateix, segons va informar el cos d’Agents Rurals en un comunicat, es tancaran també els accessos al Parc Natural de la Serra del Monsant, a Tarragona.

En concret, els 249 municipis afectats es troben a les comarques de l’Alt Camp, Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Conca de Barberà, Garraf, Garrigues, Moianès, Montsià, Noguera, Priorat, Ribera d’Ebre, Segrià, Tarragonès, Terra Alta, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Davant aquest episodi «excepcional» de risc d’incendi forestal, que tindrà el seu punt àlgid avui i durarà almenys fins demà, la Conselleria d’Interior ha demanat a la ciutadania que extremi les precaucions i que, a la mínima que vegin foc o fum, truquin al més aviat possible al telèfon d’emergències 112.

Increment de temperatures

L’activació del nivell 3 del pla Alfa de risc d’incendis forestals ve motivat per un increment de les temperatures i un descens de la humitat, un episodi de calor que pot arribar a un moment crític dissabte vinent i es pot allargar fins diumenge.

De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), avui s’intensificaran les temperatures màximes extremes de manera «generalitzada» a tot Catalunya, mentre que entrarà vent de ponent i pujaran especialment les temperatures a Lleida i a les comarques de l’Ebre.

Compte amb les imprudències

Davant aquest escenari de risc, els Agents Rurals han ressaltat que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, ja sigui per imprudències, accidents o de manera intencionada, per això han recordat que està «totalment prohibit» encendre foc en zones forestals i en el seu entorn i llançar burilles des del vehicle.

Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que aquest episodi de risc arriba en un cap de setmana llarg –dilluns és festiu– i afecta moltes zones turístiques i de segones residències, de manera que ha insistit en la necessitat d’extremar la precaució.

Per afrontar aquesta situació, els Bombers de la Generalitat obriran avui tots els parcs de bombers voluntaris i reforçaran la majoria de regions d’emergències i el personal dels grups especialitzats i de coordinació.

El nivell 3 del pla Alfa implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal i es paralitzen també els treballs forestals i la caça en els municipis afectats. Per tant, s’han suspès 863 autoritzacions per a diferents activitats que havien sigut concedides per avui.