La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que el govern espanyol es mostra disposat a estudiar a reduir el límit de la velocitat a l'AP-7 fins als 100 quilòmetres hora, tal com va proposar fa uns dies el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Sánchez ha comentat però que abans cal analitzar la proposta de la Generalitat, que de moment, ha puntualitzat, només coneix pels mitjans de comunicació.

En una entrevista a RAC1, la ministra de Transports ha assenyalat que el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat "continua viu" i ha remarcat que les discrepàncies internes a la Generalitat es mantenen vigents. "Quan la Generalitat digui que en vol tornar a parlar, en tornarem a parlar", ha afegit.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, s'ha mostrat oberta analitzar les propostes de la Generalitat com la reducció del límit de la velocitat o el repartiment de grues pel traçat de l'AP-7 per retirar ràpidament els vehicles avariats i evitar així congestions. Sánchez ha admès un augment del trànsit en les vies d'alta capacitat després de l'alliberament dels peatges, ara fa un any, pel transvasament de vehicles que abans circulaven per vies secundàries.

En qualsevol cas, però, ha recordat que en última instància les mesures que es puguin aplicar a la gestió del trànsit són de la DGT –depenent del Ministeri de l'Interior- i a Catalunya del Servei Català de Trànsit.

Segons la ministra, l'increment de trànsit a l'AP-7 era "esperable" i ha recordat l'anunci d'inversions per valor de més de 1.000 milions d'euros per millorar els accessos de les autopistes i ampliar els seus carrils.

D'altra banda, Sánchez ha insistit en la necessitat de consensuar amb territoris i sectors afectats un sistema de pagament per ús en autovies i autopistes, tal com també tenen altres països de la UE. Segons ha dit, cal tenir en compte la "singularitat les diferències entre territoris".

"No podem donar la mateixa resposta a tot arreu", ha comentat la ministra, que vol distingir entre les zones urbanes i rurals. Sánchez, a més, ha rebutjat d'entrada implementar un sistema de cobrament diferent per comunitats i ha apostat perquè aquest sigui "senzill".

En l'entrevista a RAC1, la ministra també s'ha referit a l'ampliació de l'aeroport del Prat i ha deixat clar que és "manté viu" i que "continua sent interessant". Quasi un any després que es trenqués l'acord entre el govern espanyol i català tot i tancar-lo a finals de juliol del 2021, Sánchez ha insistit que l'executiu de Pedro Sánchez no vol "renunciar" a fer del Prat un 'hub' intercontinental. Amb tot, ha emplaçat la Generalitat a "pronunciar-se". "Sembla que continua mantenint les mateixes discrepàncies. Quan la Generalitat digui que vol tornar a parlar, en tornarem a parlar", ha manifestat.

Sobre la gratuïtat dels abonaments de Rodalies, la titular de Transports ha explicat que ja s'han registrat unes 200.000 persones i que a partir del 24 d'agost es podran començar a adquirir els títols. Sánchez ha assegurat que el sistema de transport públic amb participació estatal està preparat per absorbir un augment d'entre un 15% i un 20% de la demanada i ha explicat que cada dia es farà una monitorització contínua de l'afluència, en especial a les hores punta, i per si cal introduir alguns canvis.

Els trams proposats per Trànsit

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramón Lamiel, va defensar que diversos trams de l'AP-7 limitessin la seva velocitat fins a 100 km/h "si convé".

Els trams proposats són: