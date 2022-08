Després de dies d’intensa calor, les pluges fan acte de presència a Catalunya. I tot i que el pitjor encara ha d’arribar –a partir d’aquest dimecres– el cert és que des d’aquest dimarts estan caient precipitacions a tot el litoral i prelitoral, localment en forma de calamarsa. Algunes de gran intensitat, com les que han provocat retencions a l’AP-7 aquest dimarts.

La inestabilitat atmosfèrica està causant fenòmens curiosos, com trombes marines, columnes d’aspecte similar a un tornado que han sigut visibles des de diversos punts del litoral de la Costa Daurada, com a la Pineda, Cambrils, Salou i Miami Platja, per posar només quatre exemples.

El fenomen ha estat captat per nombrosos tuitares, que no han dubtat en compartir les espectaculars imatges a Twitter.