Jordi Turull crida a «culminar» el procés independentista

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, diu que el partit es va marcar com a objectiu al congrés del juliol «recomençar» i ha fet una crida al món de l’independentisme a sumar-s’hi. Durant la seva intervenció en un curs de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada (Conflent), Turull va afirmar que «la gent no es mobilitzarà» mentre els polítics s’estiguin llençant «els plats pel cap» i, tot i que va evitar parlar directament d’ERC, va dir que creu en la «unitat política i social». «Si hi ha la social, la política acaba venint», va assegurar. «Ens hem d’asseure per definir la partitura tots els que vulguem recomençar per culminar la independència», va afegir.

D’altra banda, Turull va insistir que, per Junts, la presidenta del Parlament és Laura Borràs i no en proposaran cap altra. «Aquesta va ser la nostra proposta, que en el seu moment va sortir votada. Ara altres forces polítiques l’han suspès però nosaltres no canviarem», va assegurar.

El secretari general de Junts per Catalunya va participar ahir al curs de ciència política sobre el catalanisme polític i l’Estat, en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada. Durant la seva intervenció, Turull va desgranar els episodis que, al seu entendre, han dut a la situació actual i va fer diverses reflexions sobre el que ha de passar a partir d’ara. En aquest sentit, va dir que creu que «després de cinc anys d’aguantar la repressió i l’acció unilateral de l’Estat espanyol per fer que reculem en el que s’ha aconseguit, cal recomençar, tornar a prendre la iniciativa».

Això es tradueix, va dir, en «enfortir» els «actius» que van fer-los «guanyadors» l’1-O i en «reduir els passius» que no van permetre «sostenir la declaració unilateral d’independència». Per fer-ho, va afegir, cal «unitat». «O ens en sortim plegats per culminar el procés cap a la independència o ens penjaran per separat i crec que cal anar a l’una per fer força. La determinació de la gent és clau perquè ens en puguem sortir», va afirmar.

Sobre això, però, va insistir que la «cohesió» al carrer s’hauria de «correspondre amb el recomençar» per «posar-nos d’acord i que hi hagi unitat social i política». Turull va dir que, per part de Junts, hi haurà tota la «predisposició» però va llençar un avís: «Ha de ser per avançar».

Turull va fer un símil amb pujar a un cim i va afirmar que, tot i que l’any 2017 van quedar-ne a les portes, ara tornaran a començar.

«Prendre la iniciativa»

Malgrat que va evitar parlar d’ERC, el secretari general de Junts va assegurar que cal que «tots» els que vulguin «recomençar per culminar la independència» s’asseguin. I que si la fórmula ha de passar per una taula de partits, ells hi seran. «Crec que honestament ens hem de preguntar tots plegats si volen prendre la iniciativa per culminar o si seguim a veure-les venir», va afegir.

Sobre el debat intern en relació a la possible sortida del Govern, Turull va dir que faran una «profunda reflexió» però que la faran amb el «cap i el cor» no amb «l’estomac». «Des de l’executiva farem una proposta i l’última paraula la tindran els afiliats però ho volem reflexionar des del rigor», va insistir.

Nova edició de la UCE

La Universitat Catalana d’Estiu (UCE) va inaugurar aquest dimarts la seva 54a edició camí de la plena normalitat després de dos anys marcats per la pandèmia. Fins al 23 d’agost, Prada (Conflent) acull l’esdeveniment per on hi passaran el conseller de Salut, Josep Maria Argimon; la d’Universitats, Gemma Geis; la de presidència, Laura Vilagrà o l’expresidenta del Parlament, Laura Borràs.

També hi participarà el president d’Òmnium, Xavier Antich; la de l’ANC, Dolors Feliu o l’exprimer ministre d’Escòcia, Alex Salmond.