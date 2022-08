La Creu Roja Catalunya ha atès 52.886 refugiats ucraïnesos des del 5 de març a través dels diversos dispositius d'acollida habilitats. Aquesta xifra comptabilitza el volum global de persones acompanyades per l’entitat, tant les que han requerit una assistència puntual per a enllaçar amb altres destinacions en la seva arribada a la Jonquera o a l’estació de Sants de Barcelona, així com també les que tenien Catalunya com a destí final. Actualment hi ha 4.372 refugiats ucraïnesos allotjats en 39 municipis catalans. Des de la seu barcelonina de l'entitat asseguren que l’objectiu del programa d'acollida impulsat pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones no és «mantenir» als sol·licitants, sinó que tinguin «autonomia i estabilitat».