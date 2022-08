El Suprem acabarà amb els serrells del «procés» després de l’estiu

A la tornada de l’estiu, el Tribunal Suprem anirà posant, a poc a poc, fi als serrells que encara li queden pendents del procés. Començarà al setembre, amb la declaració de la segona dels fugits que ha comparegut voluntàriament davant l’alt tribunal, l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, i cap a finals d’any decidirà els propers passos a adoptar respecte de la resta, amb l’expresident de la CUP Generalitat Carles Puigdemont al capdavant, una vegada es conegui el criteri que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estableix en relació amb les euroordres.

Les dues primeres cites del tribunal que va jutjar els líders independentistes, als quals va condemnar per sedició i malversació, seran el 14 i el 28 de setembre. El primer dia està citada l’exdiputada de la CUP per prestar declaració, segons va acordar l’instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, el dia que es va personar voluntàriament al Suprem seguint els passos que abans que ella havia fet una altra fugida, Meritxell Serret, el procediment del qual va ser remès al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Amb Anna Gabriel hi ha pocs dubtes que correrà la mateixa sort que predecessora, perquè a ella només se li ha atribuït sempre un delicte de desobediència, delicte penat amb multa i inhabilitació, però no amb presó, i el Suprem ja va remetre al TSJC totes les causes relatives a persones que només s’enfrontaven a aquesta acusació, com era el cas de la també exdiputada de la CUP Mireia Boya i dels membres de la Mesa del Parlament sota la presidència de Carme Forcadell.

La causa contra Meritxell Serret es va enviar al TSJC quan se li va reduir l’acusació en contra a desobediència, perquè els ‘exconsellers’ amb la mateixa responsabilitat que ella, jutjats al Suprem, van ser finalment absolts del delicte de malversació de cabals del qual també estaven acusats.

El 28 de setembre serà la segona oportunitat que es dona l’alt tribunal per jutjar Eulàlia Reguant, després d’un primer intent fallit en què va haver de donar la raó a defensar-lo i admetre una de les qüestions prèvies que plantejava: la relativa a què no s’havia obert judici oral contra ella pel delicte de desobediència a què s’enfronta per l’alt tribunal, malgrat que és aforada i la jutgessa d’instrucció que ho havia fet havia estat degudament informada.

Esmenat l’error, el Tribunal Suprem va fixar una nova data per determinar si la seva negativa a contestar Vox en el judici del ‘procés’ ha de ser castigada penalment o pot estar emparada en la llibertat de consciència. Fins i tot determinarà si va ser prou castigada amb la multa que li va imposar el mateix tribunal només negar-se a contestar l’acusació popular.

Indults i euroordres

Quan la Sala Contenciosa del Suprem reprengui l’activitat normal després del descans estival ha de donar una resposta definitiva als indults del ‘procés’, després que es rectifiqués a si mateixa i considerés prematur haver negat legitimació als recurrents per impugnar la mesura de gràcia, perquè es tracta d’un pronunciament que llevat de casos molt clars només es pot fer en sentència.