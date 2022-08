El president del Govern, Pere Aragonès, ha advertit que una "interinitat que tingui una durada molt llarga" al capdavant de la presidència del Parlament "no és bona". Per això considera que "la millor forma" per a evitar-ho és "l'elecció d'una nova presidència".

Així s'ha pronunciat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies. La decisió es podria revertir si la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, acabés sent absolta al judici pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). D'altra banda, el cap de la Generalitat ha assegurat que Junts sabia abans que se li obrís judici a Borràs que ERC demanaria suspendre-la si no s'apartava ella.