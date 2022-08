La Diada del tots contra tots

«Hem tocat fons», assumeix Dolors Feliu, la nova líder de l'ANC després de ser preguntada per la falta d'unitat independentista. «Ara ens aixecarem», afegeix esperançada. La veritat és que la Diada del 2022 no passarà a la història de les mobilitzacions potents de l'independentisme, tret de sorpresa majúscula. Tots els actors llancen retrets: l'ANC contra tots els partits per falta de projecte, ERC retreu a Junts les seves crítiques constants; Junts sí que defensa estar en sintonia amb l'ANC i demana a ERC que concreti la seva aposta, la CUP retreu a l'ANC que plantegi «receptes màgiques» i reclama una agenda social. Òmnium intenta posar pau i no comparteix la crítica de l'ANC als partits. Tots ells han parlat per a El Periódico, del mateix grup que Diari de Girona.

Feliu fa una descripció més crítica que mai sobre la situació de l'independentisme polític. «Els partits independentistes no tenen projecte per fer la independència, alguns verbalitzen més la voluntat d'independència que altres, que no ho verbalitzen tant, que no volen ni parlar d'autodeterminació». La líder de l'ANC anticipa el contundent missatge que llançarà a la Diada: «Si els partits no tenen projecte, la independència es farà d'una altra manera, passarem davant dels partits amb la llista [electoral] cívica, perquè el vot independentista no serà captiu dels partits». Feliu admet que l'ambient està enrarit, però creu que això pot esperonar la participació en la Diada.

Opinions diferents

ERC es veu venir els atacs, però els republicans ja s'hi han acostumat i veuen l'ANC com un actor no neutral. Esquerra subratlla que aquesta vegada Junts també és objecte dels retrets de l'Assemblea. En qualsevol cas, la portaveu republicana Marta Vilalta demana que la Diada respecti la «pluralitat, transversalitat i obertura» del moviment independentista i denuncia «la voluntat excloent, tancada, que alguns volen propiciar». Vilalta admet, com Feliu, que l'ambient està «enrarit» i que «no estem en un moment de sintonia independentista», però replica a l'ANC: «No compartim la reflexió que no hi ha projecte, ERC té un projecte que Parlament és majoritari, el Govern el té; a qui no li agradi, que proposi alternatives, estem oberts a escoltar-les».

Les propostes de Junts

Junts respecta l'anàlisi de l'ANC, però no el comparteix. I sobretot el que rebutja és la idea d'ERC sobre la manca de proposta de JxCat: «La proposta de Junts és molt clara i és la que vam fer el 2016 i 2017, que va aconseguir fer l'1-O, i el 3 -O i fins i tot el 27-O. Allò que no consisteix és en aquesta estratègia de diàleg basada en la desjudicialització, perquè s'ha de parlar des d'una posició de força i basada en l'autodeterminació i l'amnistia; que ens expliquin ells [ERC] quina és la seva estratègia, la de Junts és molt clara», descriu el portaveu del partit Josep Rius. Rius admet també que la unitat estratègica, que Junts continua reclamant, simplement no existeix. I demana «no llençar-nos els trastos al capdavant». El portaveu aposta per «superar l'etapa dels darrers temps; a la majoria d'organitzacions hi ha hagut canvis de lideratge».

La CUP tampoc no es dona per al·ludida per les invectives de Feliu: «És perillós explicar que es pot implementar la independència d'un dia per l'altre, sense cost i com si fos un trànsit màgic, hi ha d'haver una conjunció entre organització popular, institucions i un moment amb potencial transformador», afirma la cupaire Maria Sirvent. La CUP no es mostra gens entusiasmada amb la llista cívica que suggereix l'ANC i està més lluny que mai del Govern. Els cupaires aposten més per les organitzacions locals de base. «La majoria independentista del Parlament no es fa servir al servei d’un projecte de construcció nacional i transformació social», denuncia Sirvent.

Entre tants missatges divergents, Òmnium intenta posar pau. Xavier Antich, líder de l'organització, demana «reconèixer la legitimitat de totes les posicions de l'independentisme i la seva transversalitat». Antich evita tota referència crítica a l'ANC o als partits, al·legant que Òmnium «no ha estat mai una organització antipolítica» i que el que és necessari és «sumar» més adeptes a l'independentisme. Antich creu que hi hagi més unitat de la que es desprèn de Twitter, però és crític: «és molt difícil, si no impossible, retrobar la unitat estratègica i, per tant, arribar a establir objectius compartits, mentre alguns dels agents dediquin més esforços a atacar els altres agents que a construir espais de treball en comú». És més, rebutja «personalismes» i «estratègies parcials o de part».

Conflictes i desacords

La llista de desacords entre partits i entitats independentistes és llarga. Va des del més recent -la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament i les polèmiques actuacions de la dirigent de Junts- fins al més estratègic -opcions divergents per fer créixer el moviment o per aconseguir exercir l'autodeterminació- passant pel fet tàctic: què fer per reactivar la mobilització. Afegiu-hi les tempestes a les xarxes socials, en què no només hi ha insults anònims sinó retrets oberts entre diputats o dirigents d'aquestes organitzacions.

Dolors Feliu veu avui «més factible» la llista cívica independentista que fa un any, i no es mostra preocupada per una possible ruptura entre ERC i Junts a la Generalitat: «Si es trenca el Govern i es plantegen eleccions en clau plebiscitària, ens semblarà bé», revela. També aposta per aprofitar alguna conjuntura «repressiva» de l'Estat per iniciar una espiral de mobilització i aconseguir la secessió. Vilalta no ho descarta, però replica: «No és tan senzill, cal anar fent passes, picar pedra». I la CUP aposta per una conjunció entre pressió popular, agenda social i suport institucional. «Si no ens movem nosaltres, res no canvia», denuncia Sirvent.

En aquest context, els actors implicats no descarten una Diada enrarida, pròleg d'un curs polític preelectoral convuls.