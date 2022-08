El conductor d’un vehicle va envestir ahir al matí un grup de vuit ciclistes del Club Ciclista Rubí que circulava per la C-243, al pas pel municipi de Castellbisbal. Dos dels ciclistes van morir a conseqüència del violent impacte, un al mateix lloc dels fets i l’altre quan ja havia estat hospitalitzat a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Les dues víctimes mortals eren de la pròpia localitat de Rubí i comptaven amb 67 i 72 anys. L’ajuntament del municipi va decretar tres dies de dol per les morts.

El conductor va envair el sentit contrari i, després de l’atropellament, va fugir i va abandonar el vehicle a Martorell, sent detingut a darrera hora de la nit. La policia local va trobar el vehicle aparcat en una plaça i amb els vidres davanters completament destrossats. El cotxe va quedar en unes dependències dels Mossos d’Esquadra per a la seva inspecció, dins de l’operatiu que la policia autonòmica va activar per trobar i detenir el conductor del vehicle. Es tracta d’un dels pitjors sinistres en els quals s’han vist implicats ciclistes en els darrers anys a Catalunya.

A més dels morts, dos ciclistes més, un ferit crític i l’altre de poca gravetat, van ser ingressats a l’Hospital de Bellvitge. Els serveis d’emergència també van atendre un ciclista ferit lleu, que va ser donat d’alta al mateix lloc de l’atropellament. Els altres tres esportistes que formaven el grup van resultar il·lesos.

Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a tres quarts d’onze del matí. Fins al lloc dels fets, a prop de l’estació de FGC Martorell Vila, s’hi van desplaçar cinc patrulles de la policia catalana, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat. La carretera va ser tallada durant dues hores, reobrint-se al trànsit cap a la una del migdia.

Aquest 2022 ja han mort 111 persones en accidents ocorreguts a vies interurbanes de Catalunya, segons ha explicat Trànsit. D’aquest total, sis són ciclistes, quatre més que en el mateix període de l’any passat. Només en l’últim mes, per exemple, cal destacar la mort d’una persona que circulava amb bicicleta a Muntanyola en ser envestit per un camió, el 25 de juliol, així com l’atropellament d’un altre, a Sant Feliu de Buixalleu, que va resultar ferit crític, el 2 d’agost.

Més enllà de les carreteres catalanes, en concret a Níjar (Almeria), el 24 de juliol, un vehicle va atropellar dos ciclistes i en va ferir un altre. El conductor, de 24 anys, va envair el carril contrari a una velocitat excessiva en un revolt, segons la DGT, i va donar positiu en el control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,07 mg/l. Va quedar detingut acusat de dos delictes d’homicidi per imprudència i un altre contra la seguretat viària.

Per combatre aquests alts índexs de mortalitat, la Direcció General de Trànsit va fer campanya al juliol recordant quina ha de ser la forma d’actuar dels conductors a l’hora d’avançar un ciclista. Així, en la maniobra d’aproximació a un ciclista o grup de ciclistes, cal reduir la velocitat en 20 quilòmetres per hora, mantenir la distància de seguretat i avançar sempre que no hi hagi perill, deixant 1,5 metres de distància, encara que per això calgui «trepitjar» la línia contínua.