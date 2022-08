El PSC obre la porta a acordar amb ERC el relleu de Laura Borràs

El PSC es va sumar ahir a la pressió d’ERC sobre Junts perquè permeti el relleu de Laura Borràs després de la seva suspensió. El líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, va defensar ahir que la presidència del Parlament ha de tenir «plenitud de funcions» i va afirmar que existeixen «mecanismes» per rellevar la presidenta de la Cambra suspesa.

«En el Parlament la presidència es tria per una majoria de diputats. Cal buscar quina és aquesta majoria», va indicar Illa, obrint la porta a acords entre blocs per resoldre la situació. En el mateix sentit, el líder del PSC va demanar que no se subordini la «institucionalitat» als pactes entre partits.

Illa va assegurar que no té interès a «desestabilitzar» ni burxar en les diferències entre ERC i JxCat, però sí que els va apressar que «desbloquegin» la situació a la Cambra, i va afegir que la situació s’hauria de resoldre «en la primera quinzena de setembre».

El primer secretari del PSC s’oferia així després de les paraules de diumenge del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va emplaçar JxCat a buscar un relleu per a Borràs després que se li obrís judici oral per corrupció. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ja va contestar llavors que «la millor manera per evitar la interinitat» és «revertir» la decisió de suspendre Borràs.

I la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es va tornar a pronunciar ahir després de les declaracions d’Illa. ERC va deixar clar que no escoltarà de moment l’oferiment dels socialistes, però va insistir a demanar a JxCat que permeti el relleu a la presidència del Parlament. Vilagrà va obrir la porta a una substitució de caràcter «temporal», perquè la interinitat, va dir, «no afavoreix la institució».

Vilagrà va recordar que el seu partit, ERC, «sempre compleix els pactes», com el que es va firmar amb Junts perquè la presidència del Parlament recaigués en aquest partit durant aquesta legislatura. Però alhora va matisar: «No té sentit una interinitat com la que tenim».