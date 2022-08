El departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha publicat en xarxes socials un vídeo en el qual reivindica el "topless" i reflexiona sobre el fet que les dones hagin de tapar-se el pit en alguns llocs, el que considera que representa una "sexualització" i una "discriminació".

"La sexualització de les dones comença de petites i ens acompanya tota la vida. Que hàgim de cobrir-nos els pits en alguns espais és una mostra", diu el missatge que acompanya el vídeo.

"Que ens hàgim de cobrir el pit és una discriminació. En el dia mundial del #topless, reivindiquem l'alliberament dels nostres cossos #NormalidadFeminista", continua.

A l'audiovisual, on apareix una nena de molt curta edat que ja porta la part de dalt del biquini, malgrat estar lluny de la pubertat, també es mostra un pit d'home al descobert amb el text "aquest mugró és lliure" i un altre de dona, tapat amb la mà, que resa "i aquest no".

En xarxes socials com Instagram el pit nu, inclosos mugrons, de cos masculí no tenen censura però sí s'esborren els continguts si apareix un mugró de dona.

A més en el compte del departament, també la pròpia consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha replicat el vídeo al seu compte, en la que ha afegit: "mai més una dona expulsada d'un espai per ser dona", en referència als llocs que no permeten a les dones fer topless, com algunes piscines.