Laura Borràs eleva el seu atac a la taula de diàleg i la titlla de «contrària» a l’independentisme

L’expresidenta del Parlament Laura Borràs va reapareixer ahir després de la suspensió de càrrec i acta de diputada dictada per la mesa de la Cambra a finals de juliol, després de ser-li obert el judici oral per presumpta corrupció en la gestió al capdavant de l’Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En una intervenció a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent (França), la presidenta de Junts per Catalunya va fer grans disquisicions, o retrets, a compte de la seva suspensió, per a la qual van ser imprescindible els vots d’ERC, i sí que va exercir de presidenta de Junts.

Així, Borràs va mantenir un to bel·ligerant cap al partidisme que, segons ella, impedeix que s’avanci cap a la independència. La coherència del discurs (ella presideix un partit), la va obligar a matisar les paraules. «Junts té més de moviment d’alliberament nacional que de partit a l’eix tradicional esquerra-dreta», es va mig excusar. Amb tot va alertar de la pèrdua, per part de l’independentisme, d’uns 700.000 vots a les eleccions del 14-F del 2021. «Aquestes 700.000 persones no han deixat de ser independentistes», va aventurar, «però sí que han deixat de donar suport als partits».

Ordre i factors

«L’ordre dels factors sí que altera el producte», va clamar Borràs en referència aquells que diuen que «volen la independència només si la república és d’esquerres o ecologista o feminista», per la qual cosa, en vista que «l’objectiu és tan complicat» només es podrà aconseguir «si hi som tots». «Els partits han de ser una eina, com ho és estar al Govern», va apuntar en referència vetllada al debat intern a Junts sense sortir o no de l’Executiu a compte tant de la inhabilitació de la mateixa Borràs com per l’aposta sense esmena d’ERC per la taula de diàleg. «Una taula que ha passat de ser estèril a ser contraproduent, després dels acords subscrits a la darrera trobada».

Es refereix la líder de Junts al pacte que tots dos van arribar per «conduir l’activitat política i institucional d’acord amb les institucions i els procediments democràtics». Encara que, segurament, el canvi d’estat, per a ella, de la taula, d’inútil a perjudicial, beu més de la interpretació que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños va expressar al final de la reunió de juliol. En aquella ocasió, el ministre va afirmar que l’activitat política i institucional es durà a terme dins de l’ordenament vigent i es deixa constància que «es renuncia a accions que treguin la política fora de les regles del joc democràtic». I al matís hi ha, com sempre, la cosa. Perquè, per exemple, un referèndum no pactat pot no estar emparat per l’ordenament jurídic, però per a l’independentisme és tremendament democràtic.

La intervenció de Prada es va produir tot just una setmana després de protagonitzar una nova polèmica arran del boicot al minut de silenci per les víctimes dels atemptats del 17-A. Borràs va dictar una conferència sobre «els límits del parlamentarisme», just en el moment en què ERC augmenta la seva pressió a Junts perquè accepti substituir-la a la Mesa del Parlament. A la xerrada, Borràs va fer una encesa defensa del reglament de la Cambra, perquè li va permetre parar els peus a l’extrema dreta. Bondats cantades de les normes internes del Parlament van ser les que la van obligar, pel bé de la coherència de discurs, a culpar els membres de la taula de la seva suspensió, apuntant allò que havien actuat com a jutges.