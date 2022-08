Les vies del reglament per forçar el relleu de Borràs

El PSC pensa fer tot el possible per propiciar la substitució de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Els socialistes veuen el cas, en el qual Junts amenaça d’enrocar-se de nou per enfangar la vida institucional, com a paradigmàtic de l’anquilosament que els enfrontaments constants entre ERC i Junts han provocat en el sistema polític català. Per això, ja estan promovent alternatives que impedeixin a Borràs continuar bloquejant el seu relleu.

Vist que l’expresidenta no vol dimitir per donar pas a un substitut, i vist que el seu partit de moment no la força a prendre aquesta decisió, alguns grups de l’oposició s’han posat a explorar les possibilitats de fer-la caure sense el seu consentiment. I creuen que han trobat vies tant al reglament del Parlament com en les normes reguladores d’altres cambres autonòmiques de l’Estat. En el primer cas, la via de què parlen els partits –tot i que fonts parlamentàries afirmen que res es concretarà almenys fins a la reunió de la Mesa del 5 de setembre– és l’article 180 del reglament. Aquest punt diu que la revocació de càrrecs elegits o designats pel Parlament es pot iniciar «amb una proposta, firmada per tres grups parlamentaris, que han de representar, com a mínim, la tercera part dels membres» de la Cambra. «Aquesta proposta ha d’anar acompanyada dels motius que la justifiquin i ha de ser comunicada immediatament als grups parlamentaris i a la persona directament afectada», continua. Laura Borràs eleva el seu atac a la taula de diàleg i la titlla de «contrària» a l’independentisme Nous mecanismes «És una possibilitat», admeten fonts de l’oposició quan se’ls pregunta si podria servir perquè Borràs deixés de bloquejar la presidència del Parlament. Però hi ha altres alternatives contemplades en altres reglaments parlamentaris. La filosofia és que «en una situació tan rocambolesca, hi ha d’haver mecanismes a disposició dels grups per resoldre-la», i que el ple que han elegit els seus representants institucionals també ha de tenir la capacitat de revocar-los.