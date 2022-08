La mort desitjada del vigilant que va disparar contra quatre persones

Eugen Marin Sabau, el vigilant de Securitas que el 14 de desembre de l’any passat va disparar quatre persones a Tarragona i que va ser abatut pels Mossos d’Esquadra, va rebre ahir l’eutanàsia. El despatx del seu advocat, Gerard Amigó, en contacte amb la família d’Eugen, va aclarir que el procés es va acabar a les 18.30 hores. Va durar diverses hores perquè el vigilant era donant d’òrgans, segons aquest lletrat, que a més va assenyalar que en els pròxims dies, d’acord amb la família, és possible que faci públic un missatge del finat que, de moment, no ha transcendit. Com tampoc consta que el vigilant hagi demanat perdó o mostrat penediment per uns fets que van estar a punt de costar-li la vida a tres treballadors de Securitas i a un agent de la policia catalana.

Cap a les 9.00 hores, el pres, que es trobava a la presó preventiva, va ser traslladat del mòdul penitenciari, en què va passar l’últim any i mig de vida, a la planta de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de Terrassa. Allà alguns familiars i amics, després de les proves mèdiques que requerides per a la donació d’òrgans, es van poder acomiadar d’Eugen i acompanyar-lo durant la primera fase, de sedació, entre les 14.00 i les 15.00 hores. A continuació, el còctel de medicaments va aturar el sistema respiratori i el cor. Quan la mort estava certificada clínicament, va començar el procés d’extirpació d’òrgans per poder-los donar. En total, el procés va durar cinc hores.

Patia tetraplegia irreversible –podia moure un braç i el coll–, tenia la cama dreta amputada, necessitava una sonda per a la bufeta, patia úlceres per la immobilització i dolors constants per als quals no podia ser sedat. Requeria cures mèdiques permanents i, des que va ser ferit, es trobava sota vigilància policial perquè el jutge que ha instruït el seu cas per quatre homicidis en grau de temptativa va dictar contra Eugen la presó preventiva fins a un judici que ja no se celebrarà.

Des del punt de vista mèdic, hi ha poc debat. Des del punt de vista de la justícia, tanmateix, les seves víctimes creuen que no és tan senzill. Amb la seva mort també s’esvaeix la possibilitat que les quatre persones que Eugen Marin Sabau va disparar –tres d’elles a boca de canó i amb la intenció de matar-les– puguin ser reparades. L’advocat José Antonio Vitos, que defensa l’agent dels Mossos que va rebre un tret al braç de l’Eugen, ha interposat diversos recursos contra la decisió mèdica. Ha acudit als tribunals més alts d’Espanya i d’Europa, però tots han desestimat suspendre l’eutanàsia.

Obsessionat amb la feina

Eugen Marin Sabau va néixer a Romania i feia uns 20 anys que residia a Espanya, a Alcover (Alt Camp). Tenia 45 anys, era vigilant de Securitas i estava obsessionat amb la seva feina. Així el van definir el Josep Maria, el propietari del pis de l’avinguda Maria d’Alcover en el qual residia, i el Gumersindo, el responsable de la galeria de tir de Sant Salvador, a Tarragona, la seva segona llar.

«Podies intentar parlar amb ell d’una altra cosa però ell reconduïa la conversa per tornar a parlar de la feina», recordava el Josep María, que havia compartit llargues xerrades amb l’Eugen sobre els seus problemes a Securitas. Segons deia, el vigilant privat estava convençut que el menyspreaven per la seva condició de migrant romanès. «Deia que no el tractaven bé», afegia el Gumersindo. «Tenia la impressió que no li pagaven el quilometratge, que li donaven els serveis més durs, que d’altres cobraven més. I la seva obsessió era que tot es devia al fet que era romanès, perquè, segons ell, a la seva empresa eren racistes»

Cinc ferits

Enverinat per aquesta percepció que ningú va aconseguir que variés, el 14 de desembre del 2021, l’Eugen es va armar fins a les dents, es va disfressar d’àvia i es va dirigir a l’oficina de Securitas de Tarragona en la qual treballaven els seus caps. Quan va aconseguir que obrissin la porta gràcies a la disfressa, va obrir foc contra ells.

Els tres excompanys van resultar ferits de molta gravetat. Dos d’ells van estar en estat crític. Abans d’acudir a l’oficina, els havia enviat un correu electrònic amb aquest missatge: «Bones festes, cabrons. Lladres i racistes».