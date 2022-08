Reguant acusa el Govern "d’adormir" el conflicte polític

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant va acusar ahir el Govern "d’adormir" el conflicte polític amb la taula de diàleg i d’haver-la convertit en una "comissió bilateral". En una entrevista a l’ACN, Reguant va lamentar que en aquest espai no s’està abordant el conflicte polític. I va retreure a l’executiu de Pere Aragonès que dona el missatge a la ciutadania que "no cal que es mobilitzi, que ja està ell per a abordar-ho".

D’altra banda, després que el president del Govern els allargués la mà per als pressupostos, Reguant va dir que "no té cap sentit" que es refereixi a ells com a socis preferents. "Es molt fàcil parlar de socis preferents, quan en el dia a dia tens uns socis efectius, que són el PSC i els comuns", va reblar. La diputada creu que el Govern "sempre, des del primer moment" ha preferit a En Comú Podem per davant de la CUP-NCG. De fet, l’executiu va aprovar els últims comptes amb els de Jéssica Albiach.