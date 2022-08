Una nena amb discapacitat greu, obligada a anar a l’escola ordinària

En els processos de preinscripció escolar sempre queden famílies amb la sensació que no han pogut escollir escola per als seus fills. Hi ha casos especialment greus. Són aquells en què els menors implicats tenen discapacitats o malalties rares. A les dificultats diàries d’aquestes famílies s’hi afegeix el maldecap de la plaça escolar. Així està aquests dies Trini Acosta, esperant una resposta de l’administració que solucioni l’escolarització de la seva filla Joly, de 10 anys.

La Joly pateix la síndrome de Pitt-Hopkins, una malaltia rara causada per una mutació genètica i que porta associat retard mental i del desenvolupament, problemes respiratoris i convulsions. La majoria d’afectats, a més, no arriben a parlar mai. És el cas de la Joly. A Espanya, segons dades de l’associació Pitt-Hopkins España, hi ha una quarantena de nens diagnosticats. «Tots ells van a escoles d’educació especial», va remarcar Acosta. «La Joly és una nena no verbal. Té un retard intel·lectual elevat, amb un 68% de discapacitat i un coeficient intel·lectual de 25», va explicar la seva mare. És per això que reclama una plaça en una escola d’educació especial. Fins ara ha anat a una escola ordinària, El Margalló, de Vilanova i La Geltrú, però els seus pares consideren que en una escola especial estarà més ben atesa i podrà evolucionar millor dins de les seves possibilitats. Així que en la passada preinscripció van sol·licitar plaça per a la Joly a l’escola d’educació especial que Aspace té a Barcelona. No la van obtenir. El Consorci d’Educació va argumentar que l’equip d’orientació psicopedagògica (EAP), malgrat admetre en el seu dictamen que la Joly presenta una «discapacitat intel·lectual greu», considera que la nena pot anar a una escola ordinària amb suport educatiu especial en una aula SIEI, com fins ara.