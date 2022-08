Uns 300 ciclistes han homenatjat aquest diumenge amb una pedalada a la carretera de les Costes del Garraf els seus companys morts en un atropellament múltiple a Castellbisbal (Vallès Occidental) el cap de setmana passat. Els aficionats han exigit a les administracions més seguretat i que endureixin les penes pels infractors. "Estem cansats de tantes morts, som fràgils", ha denunciat Lilián Rodríguez, portaveu del Club de Ciclista de Cubelles, en declaracions a l'ACN. La marxa ha sortit de Castelldefels (Baix Llobregat) i ha arribat a Sitges a quarts de dotze del migdia. En la pedalada han participat membres del Club Ciclista Rubí, del qual formaven part les víctimes de l'atropellament, que han titllat l'accident d'"assassinat".

La pedalada ha estat organitzada pel Club Ciclista Cubelles i el Coyotes Bike Cubelles i ha aplegat ciclistes d'arreu de Catalunya. La majoria d'aficionats té companys que han resultat ferits o fins i tot mort a les carreteres mentre practicaven aquest esport. El col·lectiu ha denunciat que n'està "fart" de què les administracions no solucionin aquesta problemàtica i ha anunciat mobilitzacions mensuals com la d'aquest diumenge.

"Aquesta pedalada neix del sentiment de dolor que pateix tot el col·lectiu ciclista, hem de dir prou morts" ha relatat Rodríguez com a portaveu de la mobilització. "Exigim a les administracions més senyalització, més consciència, que endureixin les lleis perquè el que surti a la carretera a matar ciclistes sigui condemnat", ha reivindicat tot denunciant que molts infractors són alliberats en poques hores. "Els cotxes també són una arma de matar i és un assassinat", ha clamat. En el mateix sentit s'ha expressat durant la lectura del manifest, quan ha denunciat que "és alarmant l'augment d'atropellaments a ciclistes dels darrers anys".

L'Òscar, que és membre del Club Ciclista Rubí, ha explicat als micròfons de l'ACN que l'entitat s'ha sumat a la iniciativa per recordar i homenatjar els companys que van morir la setmana passada a Castellbisbal i per reclamar més seguretat a la carretera. A parer de l'entitat, el sinistre va ser un "assassinat" i no un atropellament.

"El que volem és fer el nostre esport, que ens apassiona, amb seguretat i a vegades en sentim molt sols a la carretera", ha lamentat. De fet, ell assegura que s'està plantejant deixar la bicicleta perquè no veu garantit el seu "dret a circular amb un mínim de garanties". L'Òscar ha contat, visiblement emocionat,que el ciclista ferit de gravetat diumenge passat "sembla que ha millorat en les darreres hores", però continua ingressat en un centre hospitalari.

La pedalada ha acabat en una esplanada a tocar del Parc Ocio Aventura de Sitges, on s'ha llegit un manifest i s'ha fet un minut de silenci en record per les víctimes de l'atropellament múltiple de Castellbisbal. A l'acte hi ha assistit l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor d'Esports de Cubelles, Narcís Pineda, i el regidor d'Esports de Sitges, Jaume Monasterio.

Amb l’atropellament mortal de diumenge passat contra un grup de ciclistes de Rubí, són sis els esportistes que han mort a les carreteres catalanes aquest any, quatre més que en el mateix període del 2021. Segons dades del servei Català de Trànsit, des del 2010 són 87 els ciclistes que han perdut la vida a l’asfalt.