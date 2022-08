Un noi homosexual va ser agredit ahir a les festes de Sants de Barcelona per un grup de vuit joves que li van recriminar que es besés amb un altre jove després de cridar-li 'maricón', ha denunciat l'Observatori contra l'Homofòbia, que s'ha posat a disposició de la víctima per tramitar la corresponent denúncia.

L'agredit, que ha denunciat els fets al seu compte d'instagram, on ha penjat una fotografia amb les lesions a la cara que li van produir els agressors, ha explicat que van ser vuit joves els que el van insultar i van pegar després que el veiessin besant-se amb un altre noi.

La víctima va rebre cops a la cara i a tot el cos i va caure al terra, on el van seguir pegant mentre li cridaven: "maricón!", segons relata.

"Això va ser anit a les festes de Sants després d'haver-me besat amb un noi. Barcelona segueix sent insegura per al nostre col·lectiu. M'han pegat a la cara entre vuit a crits de maricón i després van continuar fent-ho al terra també... el més trist és que eren 'niñatos' de no més de 20 anys", ha escrit la víctima al seu perfil d'instragram.

L'agredit ha agraït a l'organització de les festes de Sants que anit donés per finalitzada la festa arran de l'agressió "perquè no toleren l'homofòbia".

L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya ha recordat que dijous passat també van denunciar una altra agressió, en aquest cas lesbifòbica, a dues noies a les mateixes festes del barri de Sants.