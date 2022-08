L'auditoria que JxCat ha preparat per a analitzar el grau de compliment dels acords de l'executiu i del pacte amb ERC suspèn el Govern en l'àmbit de l'eix nacional i el partit ha llençat un avís a Esquerra: «No podem continuar així». Durant la roda de premsa posterior a l'executiva, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que l'acord no s'està complint i que les «dinàmiques» actuals els estan «allunyant» de la independència. Per això, ha dit, des d'ara i fins al debat de Política General concentraran els esforços en «revertir aquesta situació». «No ens estem plantejant un nou acord de govern sinó que es compleixi el que hi ha», ha dit Turull. «Ens hem de tornar a agradar perquè la gent trobi sentit a la mobilització», ha afegit.

La primera reunió de l'executiva de Junts en l'inici del curs polític s'ha traslladat aquest dilluns a Girona i s'hi ha fet pública l'auditoria elaborada per Josep Rius i Victòria Alsina per analitzar el grau de compliment del pacte de govern. El secretari general del partit, Jordi Turull ha dit que ha estat una executiva «llarga» que ha durat tot el matí i gran part de la tarda. S'havia d'analitzar el document i també els passos a prendre a partir d'ara.

A la roda de premsa posterior, Turull ha avançat que el document es concentra en dos grans blocs. Per una banda, el sectorial i, per l'altra, el nacional. Del primer, ha dit, en fan una «valoració positiva» però del segon, no. «La conclusió que en traiem és que no podem continuar així perquè nosaltres vam signar un acord pensat perquè ens acostés a les condicions per aconseguir culminar l'1-O i el que s'està fent és justament una dinàmica que ens allunya molt més que no pas ens acosta», ha insistit.

En aquest sentit, ha dit que l'acord signat amb ERC «no s'està complint» i que la prioritat és ara «revertir» la situació i, amb ella, tots els elements que no funcionen. Entre ells, la taula de diàleg, la posició a Madrid o la direcció estratègica del procés. Turull ha dit que es tracta d'un moment «molt important» i que volen prendre decisions «pensant amb el cor i el cap», no «amb l'estómac». Per això, s'han fixat l'horitzó del debat de Política General per treballar i posar tots els esforços per canviar la situació i fer que la gent torni a tenir ganes de mobilitzar-se. Turull ha insistit que no volen un nou acord sinó que es compleixi l'actual i, per tant, ha descartat trencar-lo a curt termini.

Tot i això, ha dit que un cop passi el debat, es tornaran a reunir per valorar «els resultats obtinguts» i hauran de «prendre una decisió». «La darrera paraula la tindran els afiliats de Junts», ha insistit. Malgrat això, ha remarcat que la voluntat del partit és concentrar-se en les «solucions» perquè «la gent està esperant que tornem a anar a una». En el mateix sentit, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit que treballaran amb «generositat i altura de mires» tenint present que el seu partit és «un instrument al servei del país». «No tenim dret a fallar més a la gent», ha dit Borràs.

La presidència del Parlament

Sobre la presidència del Parlament, tant Borràs com Turull han tancat files i han reiterat que per a ells l'única presidenta és ella. «No entrarem en cap dinàmica que qüestioni això. Ja hem dit que no ens traslladin a nosaltres un problema que no hem generat», ha dit Turull. En aquest sentit, ha dit que la reconsideració que han presentat ofereix la «possibilitat» de revertir la situació. Turull també ha dit que no ha sentit cap mena de «pressió». «Quan tens les idees molt clares, no en sents», ha afegit.