Nou curs polític: De la tensa Diada a les municipals sense quarter

Avui dilluns, 29 d’agost, tornen a les agendes les reunions setmanals de les executives dels partits, el senyal més inequívoc que comença la temporada política 2022-2023. Després d’un mes d’agost com els d’abans del procés independentista, amb el desert de notícies pertinent en les setmanes centrals, les forces polítiques afronten un curs que acabarà amb la celebració de les eleccions municipals (i autonòmiques a les comunitats del règim general) que serviran d’aperitiu als comicis generals de la tardor (o principis d’hivern). Un factor, les eleccions municipals, sempre distorsionador perquè enverinen les relacions i la batalla entre els diferents partits.

Aquests comicis, fixats per al 28 de maig, suposaran una nova batalla a tres (entre ERC, els comuns i el PSC) per la conquesta de Barcelona, però també seran el primer duel d’aquest nou cicle electoral entre Esquerra i Junts per la victòria en el conjunt de Catalunya. Els socis del Govern tornaran a veure’s les cares a les urnes en les generals, i el resultat de les dues conteses pot determinar l’esdevenir de la legislatura catalana, que en principi té vida fins al febrer del 2025. Però no caldrà esperar tant perquè es torni a viure la tensió entre republicans i postconvergents, que en realitat mai desapareix.

El Govern se’n va anar de vacances en tensió latent per la suspensió, avalada per ERC, de Laura Borràs com a presidenta del Parlament després de ser enviada a judici per corrupció. Una suspensió que s’ha de ratificar en les properes setmanes i que pot afectar la convivència interna al Gabinet de Pere Aragonès, que abans que acabi l’any haurà, a més, de superar l’examen anual dels pressupostos i arrencar algun compromís al Govern en una taula de diàleg que inicia el compte enrere. I tot això sota negres núvols econòmics. El nou curs polític presenta set assignatures principals. Algunes estan pendents de cursos anteriors; altres són noves.

El procés arriba aquesta Diada a la dècada de vida i de l’1-O es complirà, aquest any, un lustre. Molt ha canviat el panorama d’un moviment secessionista que, inicialment, van capitalitzar les entitats sobiranistes i que, ara, està en mans del Govern. Això ha introduït una tensió que es resumeix en què els passos de la Generalitat presidida per ERC es fan a pas de tortuga, segons l’independentisme més radical. Aquest es troba en part dins de Junts, però no només. S’ha generat un sentiment antipolítica, contra ERC, JxCat i CUP, que va tenir la seva màxima expressió en la pèrdua conjunta de 700.000 vots en les eleccions del 2021. Un enorme capital que es disputen, sobretot, republicans i postconvergents.

Els actes de la Diada i de l’1-O atrauran el nucli dur d’aquest independentisme que voldria la secessió per a ahir, i per això el xoc amb el sobiranisme institucional pot generar més que tensió. Més del mateix dues setmanes després, amb aquells que defensen que l’1-O va generar un mandat que no ha estat obeït per la casta política.

Motiu de greuge entre els uns i els altres, dins de la trinxera de l’independentisme, els primers dies del curs parlamentari estaran protagonitzats per l’expresidenta del Parlament Laura Borràs. La proposta de revocació de la suspensió, que, presentada per Junts, ha de discutir la Mesa de la cambra elevarà de bon començament el to entre socis independentistes del Govern. ERC, que ja es va inclinar per la suspensió, votarà de manera «coherent» amb el tràmit del juliol, i per això el recorregut de Borràs finalitzarà en aquest punt. El tràmit següent serà el dia de la celebració del judici per les presumptes corrupteles al capdavant de l’ILC. Una vista que podria produir-se a prop de les eleccions de maig.

Pere Aragonès segueix sense voler pactar els Pressupostos amb el PSC, encara que Jaume Giró sigui menys reticent. Però el límit que imposa el president ha forçat l’executiu a buscar el suport dels comuns en els dos últims pressupostos aprovats. Encara que per allò del què diran al si de l’independentisme, s’acostarà primer a la CUP, que ja ha dit que no s’esperi que donin el vistiplau al model que propugnen els republicans basat, diuen els anticapitalistes, en els grans projectes i sense voluntat d’avançar realment cap a la independència.

Des que va guanyar les eleccions de l’any passat, Salvador Illa va voler posar en marxa un estil d’oposició basat en dues premisses: que fos contundent, però també constructiva. En les anàlisis que fan els socialistes aquest estiu consideren que l’objectiu s’està complint i que cal perseverar. Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, s’ofereixen a «treballar» per buscar un acord i demanen que tinguin «el màxim consens possible». Els comuns volen tenir també un paper important en el nou curs. Fa gairebé un any ja van acaparar els focus quan van pactar els pressupostos de la Generalitat amb el Govern. Ara exigiran una negociació més seriosa per tornar a donar suport als comptes.

Tant el PSOE com ERC tenen clar, des de fa mesos, que el recorregut de l’actual taula de diàleg i negociació entre Estat i Generalitat finalitza amb l’any 2022. Ni als uns, ni als altres els convé arribar a les portes de les eleccions locals amb imatges recents de trobades entre tots dos bàndols. Tot el que no s’acordi abans del 31 de desembre s’haurà de deixar per a una eventual Taula 2, si mai arriba a convocar-se.

Quan els efectes de la crisi provocada per la pandèmia de covid-19 semblaven començar a diluir-se, va arribar la guerra d’Ucraïna fa sis mesos. L’escut social es torna a posar a prova a partir del final de l’estiu, amb unes perspectives poc favorables en el sector laboral amb una inflació disparada que ja ha empès el conseller d’Economia, Jaume Giró, a advertir que és decisiu aprovar uns nous pressupostos. Totes aquestes circumstàncies posaran a prova la voluntat de Pere Aragonès de diferenciar-se de l’anterior etapa de govern independentista, la que liderava un president de JxCat i no un d’ERC, precisament en l’accent social.

I, de fons, hi ha les eleccions municipals. Fa mesos que els partits preparen la batalla de Barcelona, la joia de la corona de la guerra metropolitana que té el PSC i ERC com a principals contendents. El 28 de maig de l’any que ve és a tocar, i a partir de les properes setmanes totes les formacions posaran la proa cap a aquesta data. A la capital catalana, amb Junts buscant encara candidat, republicans -amb Ernest Maragall- i socialistes -tot apunta que el candidat serà Jaume Collboni- intentaran desallotjar els comuns de l’alcaldia.