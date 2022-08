Junts adverteix Pere Aragonès: «Així no es pot seguir»

Toc d’atenció de Junts per Catalunya a Pere Aragonès i ERC. L’executiva del partit ha obert el seu curs polític valorant una «auditoria», en paraules del secretari general Jordi Turull sobre la gestió del Govern, en què ells hi participen en el 50%. I la conclusió és doble. Si, per una banda, el balanç sectorial, és a dir, la gestió de les àrees de cada departament «és positiu», a l’«eix nacional» l’Executiu suspèn. El pacte d’investidura de Pere Aragonès, va explicar Turull, havia de donar resposta al 52% de vot independentista que es va registrar a les eleccions del febrer del 2021. Una resposta que permetés acostar Catalunya a la independència, «i això no ha passat, és més, s’ha allunyat». Davant d’això, el número 2 postconvergent va exclamar, dues vegades, «no podem seguir així».

Contra el que les paraules de Turull podien fer pensar, no vol dir que Junts surti del Govern. No. El que exigeix ​​la força que lidera Laura Borràs «és el compliment de l’acord de Govern», sobretot en tres punts que ells consideren que s’incompleix flagrantment. La taula de diàleg, la constitució d’una direcció estratègica de l’independentisme i la unitat de l’independentisme al Congrés dels Diputats, cosa que Junts, amb quatre diputats, insisteix una vegada i una altra i que ERC, amb 13, no ho escolta. Turull, després d’aclarir que les seves paraules no eren fruit de l’estira i arronsa que en les últimes setmanes la seva força i la republicana mantenen a compte de la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament i diputada, va assenyalar que el seu partit «treballarà en el pròxim mes», a l’espera que en el debat de política general s’observi un canvi de tendència.