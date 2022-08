Pere Aragonès exigeix a Junts que concretin les seves demandes sobre el procés

La primera reunió del Consell Executiu després del període estival ha servit per detectar l’objectiu a curt termini que té pensat el Govern, personalitzat en el seu cap, Pere Aragonès. Aquest no és cap altre que l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2023 i «fer-ho en els terminis previstos», va asseverar la portaveu, Patrícia Plaja, és a dir, abans del 31 de desembre. «Com l’any passat», va rematar Plaja.

La urgència d’aquests Pressupostos s’explica per la conjuntura econòmica que es preveu per als pròxims mesos –«greu», segons la va qualificar la portaveu–, i que afectarà especialment» aquells que tenen menys ingressos, així que es pot centrar en l’agenda social», va dir la portaveu traslladant el que el mateix Aragonès havia demanat al seu equip. En l’altre eix de la política catalana, i en el cas del Govern, sobre el procés independentista, Aragonès, després del semiultimàtum llançat per Junts dilluns, va detallar als consellers postconvergents (la meitat del seu gabinet) que «està sempre disposat a escoltar les propostes concretes que puguin millorar» aquest trànsit cap a «la resolució del conflicte polític amb Espanya». La portaveu va reiterar dues vegades més allò de la «concreció» o, el que és el mateix, en lectura inversa, Aragonès considera que les queixes de Junts no se sustenten. Aragonès també va reclamar que s’utilitzin els òrgans de diàleg entre els dos partits per substanciar aquestes queixes, se suposa que amb la finalitat de blindar el Govern de les penes partidistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va afirmar que el pacte que va permetre la formació de l’actual Govern tenia com a vocació acostar Catalunya a la independència, «i això no ha passat, és més, se n’ha allunyat», va dir. Davant la qual cosa, el número 2 postconvergent va exclamar, per dues vegades, «no podem continuar així». Quant a mesures aprovades en aquest Consell Executiu, destaca el canvi d’estructura en la vicepresidència del Govern «per culminar el traspàs integral de Rodalies». En concret, Jordi Puigneró crea la subdirecció general de Transport Ferroviari per impulsar les connexions amb tren. Això no significa que hi hagi hagut cap avenç en la negociació del traspàs amb l’Estat. La portaveu, d’altra banda, va confirmar el que va avançar El Periódico, de la mateixa editorial que el Diari de Girona, quant a la possible candidatura catalana per acollir l’agència de salut estatal que està a punt de veure la llum: «Ni se n’ha parlat, ni està sobre de la taula», va afirmar, contundent, Plaja. Aragonès, va detallar la portaveu, dedicarà bona part d’aquest setembre a l’agenda internacional, començant per aquest dimarts a la tarda, amb un debat, a París, sobre la vigència de l’independentismea Europa.