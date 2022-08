Unes 200 persones moren cada any a Catalunya per sobredosi de drogues, la majoria pel consum de diverses substàncies addictives alhora, tot i que predomina la cocaïna, que està present en el 62% dels casos de defuncions per reaccions agudes a substàncies psicoactives.

Així consta en l'informe anual que ha elaborat l'Agència de Salut Pública de Catalunya i la Subdirecció General de Drogodependències del departament de Salut, amb la col·laboració de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses del departament de Justícia, i que s'ha fet públic aquest dimecres amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi. Segons l'informe, l'any 2020 van morir a Catalunya un total de 182 persones per sobredosis, el primer any en què es va baixar dels 200 morts per aquest motiu des que es van començar a comptar el 2017. Aquesta xifra trenca la tendència a l'alça dels últims anys -200 morts el 2017, 205 el 2018, 220 el 2019-, encara que els autors de l'estudi assenyalen en les seves conclusions que "cal tenir present l'impacte que pot haver tingut la covid-19", ja que "les interferències al mercat, canvis en les dinàmiques socials i potser les limitacions en les recerques forenses han pogut ser factors que hagin influït en aquest canvi de tendència". Segons l'informe, en el 72% dels morts per sobredosis hi ha policonsum de vàries substàncies -cocaïna, que s'ha trobat en el 62% dels casos, opiacis (60%), hipnosedants (48%) i alcohol (41%). Un 80% són homes, la majoria d'entre 40 i 49 anys, i només el 6% dels morts per sobredosis tenien menys de 30 anys. Els especialistes han constatat un increment del 2,5% de les morts amb evidència de suïcidi, en un 11% dels casos, "aspecte que també podria relacionar-se amb l'impacte emocional que pot haver tingut la pandèmia", segons l'informe. En un 50% dels morts hi havia una patologia prèvia que presumptament podria haver estat la base de la mort causada pel consum de drogues. "Si es té present que en un 62% dels morts hi ha hagut presència de cocaïna, donada la prevalença alta en la nostra societat de les patologies cardiovasculars, hipertensió, etc., pot suggerir la necessitat d'estudiar més a fons aquesta potencial interacció", adverteixen els autors de l'estudi. L'informe ressalta que dos de cada tres casos solen produir-se dins dels domicilis i sovint són morts no presenciades i que en un 40% s'ha detectat metadona. Un 23% de les morts per sobredosis ocorregudes el 2020 a Catalunya van ser a la ciutat de Barcelona, mentre que la província de Barcelona concentra un 62% dels casos, Tarragona un 20%, Girona un 10% i Lleida un 8%. Els autors de l'informe proposen "dissenyar estratègies preventives" basades en "mesures educatives i de prevenció del suïcidi, amb una mirada de gènere" i suggereixen utilitzar la buprenorfina, "un opiaci més segur per evitar sobredosi, tant en forma retardada com combinant-la amb naloxona". El departament de Salut, a través de la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i hepatitis víriques, considera que les sobredosis per drogues "són un problema de salut que pot afectar a tots, directament o indirectament, però que es poden evitar i prevenir si es té la informació adequada". L'informe, que no registra les morts en les quals només hi ha alcohol sense una altra substància psicoactiva, ressalta que la procedència més freqüent dels cadàvers és el seu domicili particular, en un 64% dels casos. El 9% es van trobar al carrer, el major percentatge observat des del 2017, però amb diferències entre la ciutat de Barcelona, amb un 17%, i la resta de Catalunya, amb un 7%. En la resta de casos, s'observa que el 7% procedeixen d'un hotel o pensió, el 6% d'hospitals i el 3% de presó. Amb motiu del Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament de Salut ha recordat posar a la persona en posició lateral i trucar al 112 pot evitar la mort per sobredosi i ha alertat dels riscos de combinar determinades substàncies, com a alcohol i hipnosedants. Actualment, a Catalunya hi ha 14 sales de consum supervisat que durant l'any 2021 van atendre a 2.489 persones que van fer 118.296 consums.