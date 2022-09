Educació i els sindicats acorden el final de les vagues de professors

El curs escolar 2022-2023 a Catalunya començarà el proper dilluns 5 de setembre sense el conflicte obert el curs passat entre sindicats de professors i el Departament d’Educació. Una notícia molt esperada per tota la comunitat educativa. Les dues parts van arribar ahir a un acord pel qual els sindicats desconvoquen les vagues previstes per als dies 7 i 28 de setembre a canvi que Educació els torni l’hora lectiva que van perdre amb les retallades del 2012 a partir de l’1 de gener del 2023. El comitè de vaga ha posat especial èmfasi que a l’acord hi constés aquesta data, 1 de gener, perquè la mesura entri en vigor aquell mateix dia.

A partir d’ara, el Departament treballarà amb les direccions de tots els centres educatius per desplegar la mesura, que suposarà ajustaments en l’organització del personal dels centres. Així mateix, conselleria i sindicats aniran calendaritzant la resta de reivindicacions en el marc de la taula sectorial durant el primer trimestre del curs. Paral·lelament, el 5 de setembre no hi haurà a Catalunya cap centre educatiu que apliqui el 25% de castellà a les aules. Així ho va destacar ahir el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en la roda de premsa de presentació del curs 2022-2023: «A partir de la setmana que ve cap aula d’aquest país aplicarà percentatges, cap aula aplicarà el 25% de castellà». I això inclou els 27 centres que durant el curs passat aplicaven en alguna de les aules la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Departament d’Educació va enviar dimecres una comunicació a totes les direccions de col·legis i ahir la va traslladar al TSJC. Aquesta mateixa setmana, el tribunal ja va rebutjar la petició de l’associació pel bilingüisme AEB d’aplicar mesures cautelars a totes les escoles perquè el curs comencés amb «almenys una assignatura de castellà». La secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, va destacar, a més, que «el nou marc normatiu impulsat des del Govern i des del Parlament» fa «incompatible» l’aplicació de percentatges. I va recordar que la resolució recent del TSJC també ha evidenciat aquesta «impossibilitat». Després de lamentar que el curs passat va estar «marcat per ingerències judicials», Cambray va posar en valor el decret del català aprovat a Catalunya i el va qualificar d’«èxit de país». «És el que passa quan es treballa en la mateixa direcció al servei de l’alumne», va reblar. El conseller va apuntar que aquesta inaplicació de percentatges de llengües no és «suficient» i va avançar que vol desplegar mesures per augmentar l’ús del català a classe. Segons Gomà, el gabinet jurídic central de la Generalitat va presentar el juliol davant el TSJC un escrit de revocació de les mesures cautelars i ahir la conselleria va comunicar als 27 centres que no han de continuar impartint el 25% de castellà.