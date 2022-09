El Parlament ratifica el cessament de Borràs i pressiona Junts perquè la rellevi

Tal com va avançar el president Pere Aragonès la setmana passada, ERC va mantenir la «coherència» en el vot i va votar ahir en contra de la petició de reconsideració de la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament i diputada. En la reunió de la Mesa de la cambra tots els partits van exercir el paper esperat i, per tant, la majoria que va apartar del càrrec la presidenta de Junts es va renovar. Borràs pot ara adreçar-se a les altes instàncies judicials, com el Tribunal Constitucional. Segons l’òrgan, la petició de Junts no s’ajusta als casos previstos per a una rectificació d’aquesta importància.

Precisament a aquest tecnicisme es va acollir, per exemple, la CUP per explicar la posició contrària a la reconsideració, intentant així evitar que es fessin lectures polítiques: «Hem pres aquesta decisió seguint estrictament consideracions tècniques i jurídiques», van detallar els anticapitalistes en un comunicat. Junts va reclamar que es demanés als lletrats un informe jurídic «que tingués en compte l’ordenament internacional i l’escenari que dibuixa el dictamen de l’ONU sobre els expresos independentistes», cosa que, segons van relatar els postconvergents, va ser rebutjat per la resta de grups.

La novetat més important va ser la introducció en la petició de reconsideració del dictamen del comitè de Drets Humans de l’ONU fet públic la vigília, en què se sancionava la violació dels drets polítics de quatre expresos independentistes (Oriol Junqueras, Jordi Turull , Raül Romeva i Josep Rull) per part de l’Estat en apartar-los de les seves actes de diputat per estar acusats del delicte de rebel·lió. Així, Junts va presentar una nova petició de reconsideració a la Mesa del Parlament sobre la suspensió de Borràs com a presidenta de la cambra basant-se en el dictamen del Comitè de Drets Humans de l’ONU.

En el document, Junts assevera que és «evident que les mateixes conclusions (del dictamen) són aplicables» a Borràs, i que per aquest motiu la Mesa ha de reconsiderar la seva decisió del 28 de juliol passat. «Resultaria paradoxal que, així com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va concloure sobre la violació dels drets reconeguts a l’article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el dia següent acabi reconeixent que el mateix Parlament, per mitjà de la seva Mesa, ha violat els mateixos drets a la MH Laura Borràs», afegeixen en l’escrit. Amb tot, demanen deixar sense efecte la decisió de la Mesa del 28 de juliol i garantir així a Borràs «els drets reconeguts a l’article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics restituint-li el ple gaudi dels seus drets i obligacions com a diputada i presidenta» del Parlament.

El canvi no va agafar per sorpresa ERC. De fet, dimecres mateix, després de la publicació del dictamen, es va generar un tràfec de missatges entre republicans i postconvergents en què aquests, apunten fonts d’Esquerra, ja van anunciar la seva intenció d’intentar portar l’aigua de l’ONU al molí de Borràs, generant certa indignació a ERC. «El que hauria de ser un dia de joia per a tothom ho converteixen en un episodi més de batalla. I és obvi que no es tracta del mateix cas, Borràs anirà a judici per corrupció», va apuntar dimecres a la nit una font del partit republicà.

Relació pèssima

Precisament, després de la reunió de la Mesa, la presidenta del grup d’ERC al Parlament, Marta Vilalta, va insistir en la no homologació de casos. Recorrent a la paradoxa, fins i tot: «Qui vulgui comparar la implicació de Jordi Turull en la celebració de l’1-O amb les acusacions de corrupció a Laura Borràs, s’equivoca», va dir Vilalta, que va afegir que «la majoria del 52% és per avançar cap a la independència, no per tapar corrupteles». De fons, evidentment, hi ha la relació pèssima entre les dues forces centrals de l’independentisme. Cosa que es va fer visible a les mateixes rodes de premsa posteriors a la celebració de la Mesa. «No es pot estar al Govern i, al mateix temps, fer oposició», va dir Vilalta. «S’han vulnerat els drets humans de Borràs», va asseverar Mònica Sales, de Junts.