La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha plantejat la creació d'una nova llista a favor d'una Catalunya sobirana a les properes eleccions al Parlament "si els partits no fan la independència". "Si la gent vol la independència, ha de sortir al carrer a demanar-la, s'han de fer projectes i sortirem i la farem", ha dit entrevistada pel diari 'Ara'.

Feliu creu que uns comicis "mesurarien la voluntat d'independència de la gent del país" i ha advertit les formacions actuals que "no es pensin que poden anar passant eleccions rere eleccions tan tranquil·lament enganyant la gent". Ha admès que "queda encara un temps de legislatura", però ha proposat un avançament electoral "si aquests partits que hi ha ara no atenen el mandat de l'1 d'octubre". "No podem quedar captius d'una sèrie de partits que diuen una cosa i després no la fan", ha esgrimit.