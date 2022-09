«Aragonès ha de triar: els comuns o les retallades de la patronal»

Darrer trimestre de l’any. Quin balanç fan del compliment dels pressupostos de la Generalitat del 2022?.

Queda una reunió de seguiment, que serà clau, perquè el compliment d’aquests comptes és decisori per negociar els del 2023. De moment hi ha un compliment desigual. Bé en Mobilitat i lents en Salut i Educació.

Fins que no se celebri aquesta tercera reunió no s’asseuran a negociar els comptes del 2023?

Voldríem avançar en paral·lel. No podem anar tard i malament.

Sembla que tornarà a ser, per tercer any consecutiu, la parella de ball del Govern. Quan un suport esporàdic es converteix en una relació formal?.

No volem fer-li la vida més fàcil al Govern, sinó a la gent. Catalunya no es pot quedar sense pressupostos. Aragonès, en la propera negociació, haurà de triar entre les retallades de la patronal i En Comú Podem. Aquesta serà la gran decisió.

Els comptes del 22 van revertir finalment les retallades de l’era Mas. Veient la que s’acosta en allò econòmic, els pressupostos poden continuar sent expansius?.

Els volem ambiciosos i expansius. La patronal vol rebaixes fiscals en patrimoni i en les rendes del capital. A més, Foment està bloquejant convenis col·lectius perquè no vol actualitzar els salaris. Tenim una crisi energètica i una crisi d’inflació, que no ve dels salaris, sinó pel preu de les primeres matèries. I així com els empresaris repercuteixen en el preu dels seus productes aquesta inflació, els treballadors també han de tenir actualitzats els seus salaris. Es diu justícia. Volem avançar ara en la fiscalitat verda i l’impost als ultraprocessats i convertir Catalunya en sobirana energèticament. No volem ser dependents ni de Putin ni d’Algèria. I tot això té un nom: renovables, també a les ciutats.

I el Midcat, pel qual tant sospiren Sánchez i Aragonès?

El Midcat és pa per a avui i fam per a demà, és una estructura fòssil. Europa, Espanya i Catalunya haurien de reflexionar si es fa servir la guerra com una tapadora per tornar als macroprojectes fòssils o bé s’utilitza per fer la transició ecològica i energètica.

La prioritat dels comptes del 22 van ser sanitat i educació. Per al 23, transició ecològica?

Emergència social i sobirania energètica. És a dir, ajudes directes a aquelles indústries que estan patint especialment el preu de l’energia i actualitzar l’indicador de renda de suficiència (IRS), que és el que determina quanta població accedeix als ajuts i que fa 10 anys que no s’actualitza.

Per què, pel que fa al diàleg Estat-Generalitat, de vegades sembla que els interlocutors siguin només PSOE i ERC? És a dir, que vostès no hi són.

No comparteixo la seva visió. Les mesures que s’obren pas, com ara la no ampliació del Prat, són les que proposa ECP. Com les de Rodalies i la de la reforma del Codi Penal. Es converteixen en pista d’aterratge per a uns i altres.

Yolanda Diaz va visitar La Ricarda i no es recorda un acte semblant en algun tresor natural proper a Barajas. Potser els aterratges a l’altiplà contaminen menys?.

No sé com es va gestionar a Madrid perquè jo sóc d’ECP i em centro en Catalunya. I a Catalunya, gràcies a la ciutadania, es va frenar.

Quina aliança té la pitjor salut de ferro, la del PSOE amb UP o la d’ERC amb Junts?

Les diferències són normals en un govern de coalició, però l’agenda legislativa del Govern central és de les més prolífiques dels darrers temps. En canvi, a Catalunya hi ha una gran paràlisi. Els pressupostos i poca cosa més.

Va sobreactuar ERC en congelar les relacions amb la Moncloa quan va esclatar el Catalangate?

L’espionatge és una qüestió gravíssima, un atac a la democràcia i compartim l’enuig i la indignació. No va sobreactuar. Però va entendre que si hi ha alguna via de solució a les discrepàncies amb l’Estat és la del diàleg.

ERC va descongelar les relacions i vostè mateixa va reconduir un ultimàtum que va llançar Aragonès, arran de la tensió generada per la reforma laboral. La «realpolitik» ha vençut l’idealisme?.

Necessitem l’idealisme per marcar un horitzó i després, en el dia a dia, et trobes amb totes les dificultats. Governar és molt difícil. I amb la finalitat de les majories absolutes, el diàleg i la negociació és un pilar central.

Receptaria a Junts una mica de «realpolitik»?.

Posem el focus sempre en Junts, com si no sabéssim de fa temps què són. Cal centrar-se en els que creuen que s’hi pot pactar. Que Junts sigui a l’executiu és responsabilitat d’ERC. És important que tothom s’adoni que pactar amb Junts no és bo per al país.

ECP és autodeterminista, però apunta que ara no es donen les condicions per a un referèndum. Quines serien aquestes condicions que es requereixen?

Defensem la celebració d’un referèndum vinculant i reconegut. I això passa perquè el PSOE torni a posicions abandonades per ells fa anys. És una qüestió aritmètica i de no aixecar unes expectatives en la població sobre una cosa que, ara mateix, no passarà.

La reforma del delicte de sedició és també un problema aritmètic, com diu el PSOE?

Si el PSOE i ERC s’hi sumen, seria factible la reforma. És una qüestió democràtica que no només afecta els líders independentistes, sinó el dret de protesta de tots.

Tenen definit quina articulació tindrà ECP amb Sumar de Yolanda Díaz?

És un moviment de ciutadania que vol construir un projecte per a la propera dècada i ara està en fase d’escoltar allò que vol la gent. Les fórmules electorals m’importen zero i a la ciutadania menys. El més important és l’objectiu i la resta anirà caient pel seu propi pes.

Temen una possible polarització i tornada al bipartidisme a Espanya?

No hi ha temor. Espanya ha canviat. El que fa por és que la ciutadania no recuperi la confiança en la política, perquè quan passa això es rearmen ideologies perilloses per a la democràcia. Han volgut vestir de moderat Feijóo quan té posicionaments més durs que Casado. Veurem què passa el dia 25 a Itàlia, si es fa un pas més en l’aliança entre la dreta extrema i l’extrema dreta.

Comprometre’s a limitar els mandats a dos i optar a un tercer, encaixa en la regeneració democràtica de l’esperit del 15-M?

Em parla d’Ada Colau. I això estava contemplat en el codi ètic de Barcelona En Comú des dels seus inicis. I és una cosa necessària. Perquè la transformació de la ciutat cal culminar-la.

Pot estar tranquil, aquest any, Ernest Maragall quan vegi ERC i els comuns negociant de nou, veient els antecedents?

Ell va ser generós i coherent amb el que havia fet a l’inici del mandat. ERC ha estat soci prioritari del govern municipal.