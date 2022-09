L’ANC amenaça ERC i Junts d’impulsar una llista pròpia en els propers comicis

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, va advertir ahir que la seva entitat «impulsarà» una llista «cívica» en properes eleccions si ERC i Junts no «reaccionen» i fan passos clars cap a la independència. La líder independentista va mantenir les seves crítiques al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per rebutjar assistir a la manifestació de la Diada de diumenge que ve, segons va manifestar en declaracions en diversos mitjans.

«Si els partits no reaccionen, no penseu que estarem sempre lligats a vots captius, sinó que hi ha un gran moviment independentista, es poden fer altres opcions i ens mourem», va avisar Feliu, que va deixar clar que l’ANC «no es convertirà en un partit», sinó que «fomentarà» i «impulsarà» aquesta llista cívica, de la qual els dirigents de l’Assemblea no en formarien part.

Segons va explicar, ERC i Junts no estan propulsant «un projecte clar per a la independència», per la qual cosa va advertir que si aquests partits no fan passos cap a aquest objectiu polític, l’ANC «impulsarà» una «llista cívica» independentista per a les properes eleccions. Ja en els anteriors comicis del febrer del 2021, un grup d’activistes van intentar sense èxit introduir una llista independentista alternativa a ERC, Junts i la CUP. Des del moviment Primàries van intentar constituir una candidatura, però no van aconseguir els suports necessaris per obtenir representació al Parlament. Ara l’ANC torna a posar damunt la taula la possibilitat d’apadrinar una nova candidatura alternativa que disputi l’espai electoral als tres partits independentistes tradicionals.

El president de la Generalitat va anunciar divendres que no participarà diumenge que ve en la manifestació independentista de la Diada, i després la presidenta de l’ANC va advertir que si Aragonès no va a aquesta manifestació significarà que «no està implicat amb la independència».

El cap de l’executiu, que en l’última Diada sí que va acudir a la manifestació i va ser increpat per alguns assistents, considera que no seria «coherent» per part seva anar a aquesta marxa, tenint en compte com la planteja l’ANC, ja que una mobilització contra el paper dels partits independentistes i del Govern, i no contra l’Estat, «aprofundeix les divergències de l’independentisme», van assenyalar divendres fonts de la Generalitat.

En declaracions a Rac1, la presidenta de l’ANC va apuntar que la decisió d’acudir o no a la manifestació és «particular», però va considerar que en el cas d’Aragonès se suma la qüestió de la «representativitat, el fet que ens representa tots com a president, i per això és més significatiu». La dirigent va «lamentar profundament» que Aragonès prefereixi «fer-se la foto a Madrid» amb el Govern de Sánchez, però «no se la faci amb la ciutadania de Catalunya». «És totalment contradictori», va asseverar.

Feliu va suggerir al president de la Generalitat que aquesta «no és una bona estratègia tampoc de cara a Madrid», ja que si des de Catalunya no s’evidencia que hi ha «una gran força molt clara» a favor de la independència, no hi haurà «negociació possible» amb un Estat que, va recordar, ja «ha tancat les portes» a negociar un referèndum. «El diàleg no porta enlloc», va afegir.