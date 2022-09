ERC i Junts: jugant amb la ruptura?

A l’Argentina es va encunyar a principis de segle el terme «esquerda» per explicar la divisió del país entre partidaris i detractors del moviment «kirchnerista» (la versió 2.0 del peronisme), nascut amb els expresidents Néstor Kirchner i Cristina Fernández. Molt lluny de la tensió de la política argentina, Catalunya veu créixer una altra mena d’esquerdes. La més evident, i que ja comença a desdibuixar-se a força d’estendre ponts, és la que es va obrir entre partits favorables i contraris a la independència. I, ara, en territori secessionista, s’observen dues grans fissures. Una al Govern, entre ERC i Junts, que, de fet, s’acosta més a una fossa abissal. L’altra, encara en formació i amb una magnitud encara per definir, separa les forces polítiques i els seus seguidors dels que creuen que és precisament el sistema de partits el que boicoteja el camí cap a la independència.

La decisió de Pere Aragonès de no acudir a la manifestació de la Diada de l’ANC mostra que aquesta segona esquerda ja és ben perceptible. I Aragonès intenta desactivar-la. Les imatges del boicot d’un petit grup d’assistents a l’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A van activar algunes alarmes al Palau de la Generalitat. I la possibilitat que la tensió al si del secessionisme doni peu a esbroncades i increpacions cap als polítics no «hiperventilats» durant la Diada va ser presa com una opció real.

El president rebutja participar en l’acte per entendre que l’ANC l’organitza per anar contra els partits polítics i les institucions. El text de la convocatòria estableix que «s’ha acabat esperar res dels partits, només el poble i la societat civil poden assolir la independència. L’1-O i la majoria independentista al Parlament no es poden malbaratar en taules de diàleg amb l’Estat. Deixem els partits enrere». Un atac a tothom i, molt singularment a ERC. «Trumpisme», va valorar una font del partit aliena al Govern.

Molts dels que fa uns mesos acusaven ERC de ser autonomista i còmplice de l’Estat ja situen els postconvergents al costat dels republicans. La raó és palmària: governen junts. I els que més crits rebien dels que atacaven ERC mostren ara una profunda preocupació perquè les mirades dels «purs» s’han fixat en ells.

A la Universitat Catalana d’Estiu, Laura Borràs va acusar partits i Govern d’«acomodar-se en l’autonomia». Davant la incomprensió dels que no entenien com la presidenta de Junts atacava el sistema de partits en què està inclòs, de manera destacada, el seu, Borràs va assenyalar que JxCat era més «un moviment que un partit».

A Junts conviu la branca que neix del tronc de Convergència, i que és la que ocupa el «sottogovern» i, cal recordar, compta amb el percentatge de paternitat de l’1-O, i la que prové de l’activisme, com la pròpia Laura Borràs, que presumeix en el seu llibre de ser «filla de l’1-O».

Semi-ultimàtum de Turull

Dilluns passat, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que va estar pres gairebé quatre anys per la celebració del referèndum, va presentar una mena de semi-ultimàtum a ERC perquè, en opinió dels postconvergents, l’acció de Govern allunya Catalunya de la independència, en lloc d’apropar-la. Junts dóna un mes a ERC perquè posi remei a la «deriva autonomista». Si això no passa, el partit analitzarà què fer. Des del congrés del partit, al juliol, sobrevola la petició de part de la militància de fer una consulta entre les bases perquè decideixin si JxCat roman o no a l’executiu.

Junts reclama que s’estableixi el comandament únic independentista (un nou sandrí); que s’acabi amb la taula de diàleg (per ser «estèril») i que hi hagi coordinació a Madrid entre els partits. ERC exigeix que es detallin les queixes i atès que, segons els republicans, la reforma del Consell de la República va ser avortada en fase incipient pel mateix òrgan privat, amb la celebració d’unes eleccions internes, i que la taula de diàleg és l’alfa i omega de la seva estratègia, veu poc probable que Aragonès faci algun pas fora de guió, més enllà d’alguna picada d’ullet i bones paraules, per satisfer els postconvergents.

Picabaralla la setmana passada

L’enverinament de les relacions entre socis és tan gran que tot el que passa, sigui bo o dolent per a l’independentisme, és susceptible de ser usat com a arma llancívola. Com el dictamen a favor dels expresos de la Comissió de Drets Humans de l’ONU, que va servir d’excusa per a una nova picabaralla, dimecres i dijous. Poc després de fer-se públic l’escrit, Junts ja va traslladar a ERC que el cas de l’expresidenta del Parlament era exactament el mateix que el d’Oriol Junqueras i Jordi Turull, entre d’altres. Cosa que fins i tot va indignar ERC, com es va veure després de la reunió de la Mesa del Parlament que va rebutjar reconsiderar la suspensió de càrrec i acta a Borràs.

Les dues esquerdes tenen un calendari ideal per acostar-se, entrecreuar-se, separar-se o, fins i tot, desaparèixer, segons es desenvolupi tant la Diada, com el debat de política general, com el cinquè aniversari de l’1-O. El resultat farà que aquest Govern quedi reforçat, intacte, malmès o, fins i tot, tocat de mort. Tot això a les portes de la gran crisi que s’augura per a aquesta mateixa tardor.