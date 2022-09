ERC planta cara a l’ANC i li exigeix que rectifiqui l’enfocament de la seva Diada

ERC ha decidit «ser clara i coherent», segons fonts de la direcció, i plantar cara a l’ANC. Una entitat a la qual fa anys que critiquen per mantenir, deien i diuen, una nul·la transversalitat i pluralitat, i que, de cara a aquesta Diada del 2022, ha creuat, segons el parer dels republicans, una perillosa frontera, la de caure en el discurs antipolític, un «fenomen global de populisme que el que provoca és més populisme», va reflexionar la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, de manera general i sense esmentar, en aquesta resposta als periodistes, l’ANC. Mentrestant, Junts segueix avalant al 100% la manifestació i alhora pressiona ERC perquè canviï el rumb cap a la confrontació amb l’Estat, i amenaça amb la «inestabilitat» si aquest gir no s’executa.

Després de l’anunci de la setmana passada del president Pere Aragonès que no acudirà a la concentració de diumenge (però sí a la d’Òmnium, segons va avançar Nació Digital), ERC es planteja ara no enviar cap delegació a la manifestació. La conclusió s’extreu de posar en oració passiva el discurs de Vilalta, ahir, en què va assenyalar que els republicans «estaran al carrer en la Diada clamant per la independència de Catalunya» i que «primaran aquelles convocatòries transversals, les que enforteixen el moviment. L’ANC ha fet una convocatòria excloent, en què renuncia a aquesta transversalitat, i fa més petita la manifestació», va dir. Després, Vilalta va assenyalar que queden dies per endavant «i l’ANC té temps per rectificar» l’enfocament de l’acte.

Sí que va obrir la porta al fet que, a títol personal, es trobin càrrecs d’ERC en l’acte «perquè som a tot arreu i en tots els actes», va assenyalar la també secretària general adjunta dels republicans. El partit, després d’un primer comunicat ambigu, la setmana passada, avala, per tant, la decisió d’Aragonès, tenint en compte la virulència antipartits, i especialment antiERC de la convocatòria de l’Assemblea. Una altra absència significativa dels republicans serà el seu líder a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, que ahir va confirmar que no assistirà a la marxa perquè «no té cap pretensió unitària».

«Independentisme plural»

«Treballarem per fer més gran el moviment. L’independentisme és transversal i plural. I no volem excloure ningú. Manifestar-se contra l’independentisme del costat no condueix a res més que a empetitir-nos, és disparar-se al peu», va assegurar Vilalta.

Poc després, Junts va aprofitar per presentar-se com el contrari que ERC: com un partit que anirà en massa i amb entusiasme a la convocatòria de l’ANC, malgrat que les crítiques de l’Assemblea inclouen el partit de Turull. JxCat opta per marcar aquí també perfil i proclamar que la mobilització és el camí, i enviarà tota la seva direcció i consellers a la cita, segons va confirmar el portaveu del partit després de la reunió de l’executiva.

Pel que fa a la relació amb els socis, i no obstant enemics, de Junts, la portaveu d’ERC va detallar que encara no havia rebut l’auditoria dels postconvergents que va donar peu al semiultimàtum de la setmana passada.