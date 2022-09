Aules a 40º: les famílies compren ventiladors pel seu compte per fer front a la calor

El curs 2022-23 ha començat a Catalunya igual que va acabar el 2021-22 el passat juny: amb alumnes i professors desesperats per les elevades temperatures -en alguns casos de més de 40 °C, i majoritàriament superant àmpliament els 30 °C- registrades a les aules. El juny passat, els centres van intentar sense èxit que el Departament d'Educació els deixés acabar abans les classes o inclús suspendre-les. Aquest setembre, la conselleria ja ha advertit que aquesta opció no és possible i ha enviat a les escoles un protocol d'actuació que consisteix, bàsicament, a obrir finestres, hidratar-se i evitar les hores de sol. El Departament no té un pla de climatització a curt termini, com ha admès la secretaria d'Educació, Patrícia Gomà, a la presentació del curs escolar. Si hi ha previst elaborar un pla d'emergència climàtica a mitjà i llarg termini, tal com informa El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Vista la situació, en alguns centres escolars, les famílies, amb el vistiplau de les direccions, han agafat la iniciativa i han comprat, pel seu compte, ventiladors perquè l'ambient a les aules dels seus fills sigui més insuportable, tot i que subratllen que posar ventiladors no és la solució i reclamen mesures de més abast.