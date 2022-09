En presència del Club Ciclista de Rubí que el 21 d’agost va patir la pèrdua de dos companys que van ser atropellats per un vehicle que va fugir, el ple del Senat ha aprovat aquest dimecres definitivament la llei que ha impulsat el món del ciclisme per acabar amb la impunitat a les carreteres i millorar la protecció de les víctimes. La Cambra alta ha aprovat una reforma del Codi Penal perquè les imprudències al volant que provoquin lesions greus o morts a terceres persones siguin considerades sempre delicte i investigades per la via penal.

La reforma pretén corregir l’increment d’interlocutòries d’arxivament i la reducció, per tant, de la resposta penal que va provocar la reforma del Codi Penal que el 2015 va eliminar les faltes i, en conseqüència, va facilitar que una imprudència lleu al volant però que provoqués un accident de trànsit es podria arxivar. «Va deixar les víctimes desprotegides», sense possibilitat que es jutgés el culpable, sense accés a l’informe dels forenses i a la intervenció del fiscal. Les víctimes podien recórrer a la via civil, però pagant pel seu compte a l’advocat i als professionals mèdics, segons explica Txema Oleaga, portaveu socialista de Justícia al Senat. «El que es va fer el 2015 va ser inqualificable», rebla el parlamentari.

El PSOE va presentar la proposició de llei necessària per acabar amb aquesta situació a petició del món del ciclisme, especialment de l’Associació de Ciclistes Professionals (ACP). El seu secretari general, Alfonso Triviño, ratifica que quan el Govern del PP va despenalitzar les faltes, imprudències al volant com saltar-se un semàfor o superar la velocitat màxima, malgrat provocar morts o lesions greus, «no portaven responsabilitat penal i a les víctimes se les deixava soles en el seu litigi amb les companyies d’assegurances».

La primera reforma

Aquesta situació es va intentar corregir amb l’enduriment del Codi Penal que va impulsar la campanya #PerunalleiJusta, empresa per Anna González, el marit de la qual va ser atropellat el 2015 per un camioner que va fugir i no va haver d’afrontar inicialment cap procés penal. La campanya va tenir el suport de tot el sector de les dues rodes, amb Alberto Contador i Perico Delgado al capdavant. Aquella reforma, que no només és d’aplicació als atropellaments sinó a qualsevol accident de trànsit, va crear el 2019 un nou delicte per castigar amb penes de 2 a 4 anys de presó l’abandonament del lloc de l’accident si aquest és resultat d’una imprudència.

Però aquella reforma va deixar una escletxa. Es va permetre als jutges «apreciar la gravetat de la imprudència», cosa que ha provocat, segons denuncia Triviño, que tret dels casos en què el conductor hagi consumit alcohol o drogues, la resta es considerin imprudències lleus i s’arxivin. «Això implica no respectar l’esperit de la reforma» impulsada per la campanya #PerunalleiJusta. Triviño afirma que en la negociació «hi va haver potineig amb els jutges» i per això se’ls va permetre que fossin ells els que apreciessin la gravetat de la imprudència.

L'atestat

Aquesta possibilitat s’elimina ara amb la modificació del Codi Penal en matèria de conducció de vehicles a motor que ha sigut aprovada aquest dimecres definitivament per a la seva remissió al Butlletí Oficial de l’Estat, de manera que totes les imprudències que causin lesions o morts siguin considerades delicte i s’investiguin per la via penal, tret que el jutge motivi que no ha sigut greu o que la imprudència no ha causat l’accident i, per tant, arxivi la causa.

A més, la reforma obliga que s’elabori sempre un atestat, perquè els tribunals «sempre en disposin» per valorar com va ser l’accident. I corregeix un petit problema tècnic per evitar l’absolució en cas de fuga que va apreciar un jutge a València.